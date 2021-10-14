Her yemeğimizde var: Makroların kalorisi nasıl hesaplanır?

Genel olarak sağlıklı bir vücut için protein ve yağın makro yüzdeleri sabit aralıklardadır.

Protein: yüzde 20-25 arası

Yağ: yüzde 30-35 arası

Fakat iş karbonhidratları hesaplamaya gelince burada besin yüzdemizi beslenme planımızdaki hedeflerimize göre ayarlıyoruz.

Karbonhidatlar ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz sizler için hazırladığımız özel galeriye de bakabilirsiniz