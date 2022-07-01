Her yıl 40 bin kişiyi öldüren virüsle ilgili yeni keşif: Yayılmak için insanların kokusunu değiştiriyor

Çalışmanın yazarları, ayrıca dang humması olan insanlardan koltuk altı sürüntüleri aldı ve insanların virüsle enfekte olduklarında, olmadıkları zamana göre daha fazla asetofenon ürettiğini buldu

Diğer taraftan bilim insanları asetofenon üreten bakterilerin ciltte doğal olarak çoğaldığını söyledi. Ancak, uzmanlar bu bakterilerin sayılarının genellikle cilt hücreleri tarafından salgılanan bir antimikrobiyal protein tarafından kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Bununla birlikte, ekibin çalışmaları, farelerde dang humması veya Zika olduğunda bu proteini yapmaktan sorumlu genin daha az aktif olduğunu ortaya koydu.