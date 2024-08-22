Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor
Bazı sebze ve meyvelerin doğaları gereği oda sıcaklığında saklanması gerekiyor. Buzdolabına konulduğunda daha hızlı bozulabilen bu besinler sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Tadı ve aroması bozulan besinler, içindeki vitamin ve minerali de kaybediyor. Bu sebeple bu besinlerin buzdolabında saklanmaması gerekiyor.
Mutfağımızdaki birçok gıdayı buzdolabında saklıyoruz. Ancak bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanmaması gerektiği genellikle bilinmiyor.