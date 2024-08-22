Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor

FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesini dolaba koymak hem katılaşmasına neden oluyor, hem de aromasının azalmasına. Soğuk nedeniyle aroması azalınca kokuya bağlı tat duyusu da işlevini tam olarak yerine getiremiyor ve tadı da azalmış oluyor. Fıstık ezmelerinde yeterince koruyucu madde bulunduğu için dolaba koymaya zaten hiç gerek yok.