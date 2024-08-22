Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor

Bazı sebze ve meyvelerin doğaları gereği oda sıcaklığında saklanması gerekiyor. Buzdolabına konulduğunda daha hızlı bozulabilen bu besinler sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Tadı ve aroması bozulan besinler, içindeki vitamin ve minerali de kaybediyor. Bu sebeple bu besinlerin buzdolabında saklanmaması gerekiyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 1

Mutfağımızdaki birçok gıdayı buzdolabında saklıyoruz. Ancak bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanmaması gerektiği genellikle bilinmiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 2

Yanlış koşullarda saklanan gıdalar çok hızlı bir şekilde bozulabiliyor ve tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 3

Vücut sağlığınızı koruyabilmeniz için dengeli ve sağlıklı beslenmeniz gerekir. Ancak tükettiğiniz her besinin saklama koşullarına da çok dikkat etmeniz gerekir.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 4

Çünkü bazı besinler var ki onları asla buzdolabına koymamanız gerekiyor. Bu besinler buzdolabında saklandığında vücut için tehlikeli olabiliyor, hastalıkların sebebi olabiliyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 5

İşte o besinlerden bazıları...

AVOKADO

Henüz olgunlaşmamış yani yumuşamamış avokadoları dolaba koymamak gerekiyor. Olgunlaşmasını hızlandırmak için gazete kağıdına sarıp bekletme yöntemini deneyebilirsin. Olgunlaştıktan sonra bir süre saklamayı düşünüyorsan, daha fazla yumuşamasını önlemek için dolaba koyabilirsin.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 6

KAHVE

Kahveyi buzdolabında muhafaza etmek son derece yanlış. Severek tüketilen kahve buzdolabında girdiğinde zamanla tadında bozulmalar meydana geliyor. Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 7

SARIMSAK

Sarımsak vücut için adeta bir şifa kaynağıdır. Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir. Bakteri üreten sarımsak vücudunuzu zehirleyebilir.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 8

PATATES

Severek tüketilen ve lezzetine doyum olmayan patatesler de buzdolabında saklandığında adeta zehir saçıyor. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 9

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 10

BAL, REÇEL VE TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi besinleri buzdolabında saklıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Çünkü bu besinler buzdolabına girdiğinde organik özelliklerini tamamen yitiriyor. Özellikle de bal ve reçel gibi ürünlerin akışkanlığı bozuluyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 11

EKMEK

Ekmeği dolaptan daha hızlı kurutan bir şey yoktur. Soğuk hava ekmeğin katılaşmasına ve sakız gibi olmasına neden olur. Sandviçini dolapta saklamak istiyorsan o ayrı tabii ki. Bir de yeni aldığın ekmeği tazeliğini koruyarak uzun süre saklamak için nemini yitirmeden hemen buzluğa atıp şoklayabilirsin.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 12

FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesini dolaba koymak hem katılaşmasına neden oluyor, hem de aromasının azalmasına. Soğuk nedeniyle aroması azalınca kokuya bağlı tat duyusu da işlevini tam olarak yerine getiremiyor ve tadı da azalmış oluyor. Fıstık ezmelerinde yeterince koruyucu madde bulunduğu için dolaba koymaya zaten hiç gerek yok.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 13

ÇİKOLATA

Çikolataları buzdolabında saklamak yaygın bir alışkanlık olsa da çoğu çikolatanın aslında dolaba girmeye ihtiyacı yok. Hatta aksine dolabın soğukluğu çikolatanın dokusunu bozabiliyor. Oda sıcaklığında yenilen çikolata aromasını ve tadını daha iyi hissettiriyor. Şayet ortam sıcaklığı erimeye yol açmıyorsa çikolataları dışarıda saklamak en iyisi.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu besinleri buzdolabında saklamayın, zehre dönüşüyor - 14

KETÇAP-HARDAL

Ketçap ve hardalın içinde koruyucu görevi gören asitler yer alıyor. Bu sebeple buzdolabında saklanmaları şart değil. Özellikle hardalın dayanma gücü yüksek, dijon, sarı veya taneli hardalı 2 ay kadar normal dolapta saklayabilirsin. Ketçabın raf ömrü 1 ay olsa da daha uzun dayandığını düşünen çok insan var. Kullanma sıklığına bağlı olarak dolapta mı dışarıda mı saklayacağına karar verebilirsin.

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