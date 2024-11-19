Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor

Kendiliğinden kurumasını beklemek yerine yumuşak bir bez ile sizin durulamanız küflenmenin önüne geçeceğinden daha doğru olacaktır.



Ayrıca birden fazla ahşap kesme tahtanız varsa, ıslakken üst üste koymamanız önerilir.



Bu durum kesme tahtalarının kurumasını engelleyecek ve ıslak kalma süreleri uzadığı için küf oluşumuna uygun bir hale gelmesine neden olabilir.