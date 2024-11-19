Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor

Vücut sağlığınız için dengeli beslenmeniz gerekir. Ancak sağlığınızı etkileyen tek faktör beslenme değil. Yemek yaparken kullanmış olduğunuz ürünlerin hijyeni de vücudun genel sağlığı iyi büyük önem taşıyor. Özellikle mutfakta bulunan ve herkesin yemek yaparken kullandığı bir ürün var ki doğru temizlenmiyorsa adeta zehir saçıyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 1

Mutfakta lezzetli yemeklerinizi yaparken kullandığınız bazı ürünler sağlığınızı tehdit edebilir. Her mutfakta bulunan ve besinleri doğramak için kullandığınız kesme tahtaları, sağlık üzerinde ciddi etkiler bırakıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 2

Yemek yaparken kullanmış olduğumuz kesme tahtalar genellikle plastik oluyor. Bu konu ile ilgili ise, uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyorlar. Plastik kesme tahtası kullanımı yerine, ahşap kesme tahtası kullanımını öneren uzmanlar bunun nedenini açıkladılar.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 3

Ahşap kesme tahtasını temizlerken bakterilerin %99.9'u üç dakika içinde temizlenebiliyor ancak, plastik kesme tahtaları için bu durum geçerli değil.

Yapılan araştırmalara göre, plastik kesme tahtaları ne kadar çok temizlenirse temizlensin yeterince temizlenmediği gözlemlenmiştir.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 4

PLATİK KESME TAHTALARI BAKTERİ YUVASI

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ahşap kesme tahtası üzerindeki bakterilerin hayatta kalmadığı ancak, plastik kesme tahtasında olan bakterilerin hayatta kaldığı gözlemlendi.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre, plastik kesme tahtası üzerinde olan bakteriler yalnızca hayatta kalmıyor aynı zamanda çoğalıyorlar.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 5

AHŞAP KESME TAHTALAR DAHA SAĞLIKLI

Plastik kesme tahtası yerine ahşap kesme tahtası kullanımı sağlık ve hijyen açısından daha önemli olduğundan ahşap kesme tahtası kullanımı önerilir.

Yemek hazırlamaya geçmeden önce, ahşap kesme tahtasını sıcak su ve sabunla yıkayıp sonrasında durulayın.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 6

Kendiliğinden kurumasını beklemek yerine yumuşak bir bez ile sizin durulamanız küflenmenin önüne geçeceğinden daha doğru olacaktır.

Ayrıca birden fazla ahşap kesme tahtanız varsa, ıslakken üst üste koymamanız önerilir.

Bu durum kesme tahtalarının kurumasını engelleyecek ve ıslak kalma süreleri uzadığı için küf oluşumuna uygun bir hale gelmesine neden olabilir.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 7

BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN

Ahşap kesme tahtası kullanımı her ne kadar önerilse de bulaşık makinesinde yıkanması önerilmez. Bu durumun nedeni ise, bulaşık makinesinin içerisindeki ısının ahşap malzemeye zarar veriyor olmasıdır.

Bulaşık makinesinin içerisine ahşap ürünleri yerleştirdiğinizde; ahşap üzerinde kırılma ve çatlama gözlemlenebilir.

Herkes aynı hatayı yapıyor: Mutfaktaki bakteri yuvası vücudu hasta ediyor - 8

Aynı zamanda ahşap olan diğer (ahşap kaşıklar gibi) ürünlerinde bulaşık makinesi içerisinde yıkanması önerilmez.

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