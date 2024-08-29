Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın

Pazardan, marketten, manavdan aldığınız sebze ve meyveleri yıkamak için en sık kullanılan yöntemlerden biri sirkeli su. Ancak bu yöntem bilinenin aksine sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir. Bu sebeple sebze ve meyveleri doğru yöntemlerle arındırmak gerekir.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 1

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen kimyasal maddeler kullanılıyor. Eğer bu zararlı maddeleri ortadan kaldırmak için sebze ve meyveleri doğru şekilde yıkamazsak kendimizi hasta edebiliriz.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 2

Sebze ve meyveleri arındırmak için genellikle uygulanan en popüler yöntem sirkeli suda bekletmek oluyor. Mikropları öldürmek için sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkamak tam tersine fayda sağlamaktan çok zarara yol açıyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 3

Sirkeli su besinlerin temizlenmesini sağlamıyor. Tarım ürünlerindeki kimyasal ilaçları sebze ve meyvelerden arındırmak için sirkeli su da yıkamak yerine başka yöntemleri uygulamak gerekiyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 4

Tarımda bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri ve istenmeyen yabani otları yok etmek için kullanılan bir madde olan pestisit, sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu kimyasalları yok etmek için meyve ve sebzeler doğru bir şekilde temizlemek gerekiyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 5

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesi, dolaşım sisteminin bozulmasına, karaciğer ve böbreklerde olumsuz durumlara yol açabilir.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 6

Bu sebeple sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak yani doğru şekilde temizlemek çok önemli. Ancak genellikle herkes sebze ve meyveleri temizlerken sirkeli su kullanmayı tercih ediyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 7

DAHA ZARARLI HALE GELİYOR

Yapılan bazı çalışmalar, sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerin üzerindeki pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığını gösteriyor. Aksine, suyun içinde bekletilen bu ürünlerde pestisitler daha dayanıklı ve zararlı hale geliyor. Tarım ilaçlarının kullanma kılavuzunda “Asitli suyla karıştırın, alkali değil” ibaresi bulunuyor. Bu yolla sözü geçen zehirlerin %90’ı daha güçlü ve daha zararlı hale geliyor. Bu sebeple sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmemek gerekiyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 8

SEBZE VE MEYVELER NASIL TEMİZLENMELİ?

Sebze ve meyveleri zararlı kimyasallardan arındırmak için sirkeli su yerine karbonat kullanabilirsiniz. Sebze ve meyveleri en ideal temizleme yöntemi ise karbonat kullanmak.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 9

Litre başına 2 tatlı kaşığı karbonat eklemek gerekiyor. Böylece sebze ve meyvelerdeki ilaçların çoğu yok oluyor. Bunun için yarım saat bekleme süresi yeterli.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın - 10

Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak, bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir.

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