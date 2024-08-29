Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın

DAHA ZARARLI HALE GELİYOR

Yapılan bazı çalışmalar, sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerin üzerindeki pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığını gösteriyor. Aksine, suyun içinde bekletilen bu ürünlerde pestisitler daha dayanıklı ve zararlı hale geliyor. Tarım ilaçlarının kullanma kılavuzunda “Asitli suyla karıştırın, alkali değil” ibaresi bulunuyor. Bu yolla sözü geçen zehirlerin %90’ı daha güçlü ve daha zararlı hale geliyor. Bu sebeple sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmemek gerekiyor.