Herkes aynı hatayı yapıyor! Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamayın
Pazardan, marketten, manavdan aldığınız sebze ve meyveleri yıkamak için en sık kullanılan yöntemlerden biri sirkeli su. Ancak bu yöntem bilinenin aksine sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir. Bu sebeple sebze ve meyveleri doğru yöntemlerle arındırmak gerekir.
Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen kimyasal maddeler kullanılıyor. Eğer bu zararlı maddeleri ortadan kaldırmak için sebze ve meyveleri doğru şekilde yıkamazsak kendimizi hasta edebiliriz.