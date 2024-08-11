Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor

Sağlıklı olmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Özellikle kalp damar hastalıklarından korunmak, kan şekerini dengede tutmak için sağlıklı yiyecekleri tercih etmek büyük önem taşıyor. Beslenme uzmanları şeker, kalp, tansiyon gibi hastalıkları önlemek için düşük karbonhidratlı diyetleri öneriyor. Hatta herkesin mutfağında bulunan ve severek tüketilen bazı besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyorlar.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 1

Düşük karbonhidrat diyeti, temel olarak karbonhidrat alımını kısıtlayan bir diyet yaklaşımıdır.

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Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 2

Normal sağlıklı bir kişinin diyeti yaklaşık %55 oranında karbonhidrat içermelidir ve %40'tan daha az karbonhidrat içeren bir diyet, düşük karbonhidratlı diyet olarak adlandırılabilir. Ancak standart bir tanımı yoktur. Ancak, bu düşük karbonhidratın hiç olmaması anlamına gelmediğini not etmek önemlidir.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 3

Düşük karbonhidratlı bir diyet, günün kalorisinin en az %20'sini karbonhidratlardan sağlar. Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, diyabet ve kalp hastalığı olan herkes için işe yarayan herkese uyan tek bir diyet yoktur.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 4

Bir kişinin karbonhidrat ihtiyacı, aktivite düzeyi, kilosu ve sağlık hedeflerine göre değişir. Kişinin ayrıca diyet tercihlerini ve metabolik hedeflerini hesaba katması ve ardından kendileri için en uygun karbonhidrat alımına karar vermesi gerekir.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 5

Beslenme Uzmanı Dr. Meghana Pasi, “Düşük karbonhidratlı bir diyetin amacı, vücudun birincil enerji kaynağı olarak glikoza olan bağımlılığını azaltmak ve enerji için depolanmış yağın kullanımını teşvik etmek olmalıdır; kilo kaybı ve geliştirilmiş sağlık belirteçleri.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 6

Buradaki fikir, özellikle ekmek, makarna, pirinç, patates ve şekerli atıştırmalıklar gibi şekerli ve nişastalı yiyeceklerde bulunan karbonhidratları azaltmaktır. Sağlıklı bir düşük karbonhidratlı diyet, sebzeler, meyveler, fasulye, bakliyat, yağsız proteinler ve bazı tam tahıllar gibi çeşitli besleyici, bütün, işlenmemiş gıdaları içermelidir." dedi.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 7

Tip-2 diyabette vücut insülini etkili bir şekilde kullanamaz ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Düşük karbonhidratlı bir diyet, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olarak aşırı insülin veya ilaç ihtiyacını azaltır. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 8

KALP SAĞLIĞI İÇİN DÜŞÜK KARBONHİDRATLI DİYET

Dr. Pasi, “Düşük karbonhidratlı diyetler ayrıca kilo vermeye yardımcı olabilir, bu da insülin duyarlılığını artırabilir, diyabetle ilişkili komplikasyon riskini azaltabilir ve ayrıca kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 9

Kalp hastalığı olan bir kişi için, düşük karbonhidratlı bir diyet, kalp sağlığı için çok gerekli olan trigliseritleri düşürmeye ve HDL kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, kalple ilgili komplikasyon riskini azaltmak için gerekli olan kan basıncı seviyeleri üzerinde de olumlu etkiler göstermiştir." dedi.

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 10

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Hazır ambalajlı yemekler ve tuzlu atıştırmalıklar gibi işlenmiş gıdalar

Kekler, şekerler, hamur işleri, kurabiyeler, gazlı içecekler ve meyve suları gibi şeker açısından zengin gıdalar nişastalar,

Özellikle beyaz ekmek veya makarna

Alkollü içecekler

Patates, patates cipsi ve diğer nişastalı sebzeler

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 11


Tüm bunlar rafine karbonhidratlar ve basit şekerler zaten işlenmiştir ve önceden sindirilmiş formlardadır (lif az veya hiç yoktur), vücudumuz bunları hızla emer ve glikoza dönüştürür. Bu kan şekerini yükseltir ve bazen kişi yeniden acıkmaya başlar. Doymuş yağlar, trans yağlar ve tuz (işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdalar) bakımından yüksek gıdalar, kalp hastası için zararlı olan kötü kolesterolü, trigliseritleri ve kan basıncını artırabilir”

Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor - 12

ÖNEMLİ! Sağlıklı bir yaşam için mutlaka bir beslenme uzmanından destek alın. Bu gibi beslenme önerilerini denemeden önce mutlaka uzmana danışınız.

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