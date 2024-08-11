Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor
Sağlıklı olmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Özellikle kalp damar hastalıklarından korunmak, kan şekerini dengede tutmak için sağlıklı yiyecekleri tercih etmek büyük önem taşıyor. Beslenme uzmanları şeker, kalp, tansiyon gibi hastalıkları önlemek için düşük karbonhidratlı diyetleri öneriyor. Hatta herkesin mutfağında bulunan ve severek tüketilen bazı besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyorlar.
Düşük karbonhidrat diyeti, temel olarak karbonhidrat alımını kısıtlayan bir diyet yaklaşımıdır.