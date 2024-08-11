Herkes bayılarak yiyor ama organları bitiriyor! Kan şekerini çıkarıyor, kalp damarlarını tıkıyor



Tüm bunlar rafine karbonhidratlar ve basit şekerler zaten işlenmiştir ve önceden sindirilmiş formlardadır (lif az veya hiç yoktur), vücudumuz bunları hızla emer ve glikoza dönüştürür. Bu kan şekerini yükseltir ve bazen kişi yeniden acıkmaya başlar. Doymuş yağlar, trans yağlar ve tuz (işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdalar) bakımından yüksek gıdalar, kalp hastası için zararlı olan kötü kolesterolü, trigliseritleri ve kan basıncını artırabilir”