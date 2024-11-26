Herkes kullanıyor ama tehlike büyük: Temizlediğinizi zannederken, sağır kalabilirsiniz
Herkesin sıklıkla kullandığı kulak temizleme çöpleri, sağır kalmanıza neden olabilir. Kulak temizleme çöplerinin yarardan çok zararı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kulağın kendi kendini içeriden dışarıya temizlemeye çalıştığını belirerek, “Dışarıdan böyle bir etki geldiği zaman kulak kiri içeride topaklaşıyor ve kulağı daha fazla tıkıyor.” uyarısında bulundu.
Uzmanlar, kulak temizleme çöplerinin, işitme kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.