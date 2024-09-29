Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor

BEYİNİ GÜÇLENDİRİR

Bu lezzetli bahar sebzesinin bir başka yaşlanma önleyici özelliği de beynimizin bilişsel gerilemeyle savaşmasına yardımcı olabilmesidir. Yapraklı yeşillikler gibi kuşkonmaz da, bilişsel bozulma riskini azaltmak için balık, kümes hayvanları, et ve süt ürünlerinde bulunan B12 vitamini ile çalışan folatı sağlar.

50'den fazlaysanız, yeterince B12 aldığınızdan emin olun, çünkü onu emme yeteneğiniz yaşla birlikte azalır. Beyninizi genç tutmaya yardımcı olacak en iyi gıdalarımızla yaşlanma karşıtı gıdalar hakkında bilgi edinin.