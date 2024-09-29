Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor

Sofranızda bulunan her besin sağlığınız üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yaratır. Sağlığı korumak, vücudu yenilemek, hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğanın sunduğu faydalı besinleri tüketmeniz gerekir. Bazı besinler içerdikleri vitamin ve mineral sayesinde vücudun gelişmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Halk arasında "kralların bitkisi" ya da "serçe otu" olarak da bilinen kuşkonmaz da bu besinlerden biri.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 1

Kuşkonmaz hem sağlıklı hem de lezzetli sebzeler arasında yer alıyor. Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra kalp ve iskelet sistemine kadar tüm vücudu destekleyen kuşkonman, en güçlü antioksidan kaynakları arasında.

SAĞLIK HABERLERİ

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 2

Vitamin, mineral ve lif açısından güçlü bir sebze olan kuşkonmaz, zengin antioksidan içeriğiyle de dikkat çeker. İçindeki yüksek oranda folat, hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesine katkı sağlar. Bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunan kuşkonmaz kalp ve damar sağlığı açısından da faydalı bir bitkidir.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 3

Kuşkonmaz çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir, salatalara eklenebilir. Et yemeklerinin yanında sağlıklı bir eşlikçidir. Yüzde 90'ı sudan oluşan bu bitki, düşük kalorisiyle kilo verme süreçlerinde de iyi bir yardımcıdır.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 4

100 gr kadar kuşkonmazda 2,2 gram protein, 2,9 gramı lif olmakla beraber 4 gram karbonhidrat bulunur. İçeriğinde yağ bulunmayan kuşkonmaz bununla beraber potasyum, magnezyum, folat (B9 vitamini) ve diğer B grubu vitaminleri ile birlikte C vitamini de içerir.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 5

Kuşkonmaz A vitamini, C vitamini, K vitamini, E vitamini, Folat, Potasyum zenginidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri içinde barındırır.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 6

TANSİYONU DENGELER

Kuşkonmaz, kalbinizi, kemiklerinizi, böbreklerinizi ve sinirlerinizi çalışır ve sağlıklı tutmak için önemli bir besin olan potasyum içerir.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 7

Bu saplı sebzenin ayrıca kan akışını iyileştirmeye ve dolayısıyla kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek asparaptin adı verilen bir bileşik içerdiğini öğrenince şaşırabilirsiniz.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 8

KALP HASTALIKLARINI AZALTIR

Antioksidan bakımından zengin bir besin olan kuşkonmaz, hücrelerin DNA'sına zarar vererek kansere, kalp hastalığına ve diğer sağlık sorunlarına yol açan serbest radikallerle mücadele eder ve bu sayede ilgili hastalıkların riskini azaltır.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 9

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Antioksidan, vitamin, mineral, folat ve potasyum bakımında gücüyle öne çıkan kuşkonmaz, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha diri hale getirir.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 10

DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kan basıncını düşürücü etkisi bulunan kuşkonmaz aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür. Bu sayede kalp damar sağlığını da destekleyerek kalp krizi başta olmak üzere kalp damar hastalıklarının riskini azaltma noktasında öne çıkar.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 11

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Güçlü antioksidan etkisiyle vücuttaki serbest radikallerle mücadele eden kuşkonmaz, kanserin oluşma riskini azaltabilmekle birlikte kanser tedavisi sürecinde de faydalanılması gereken bir sebze olarak değerlendirilir.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 12

BEYİNİ GÜÇLENDİRİR

Bu lezzetli bahar sebzesinin bir başka yaşlanma önleyici özelliği de beynimizin bilişsel gerilemeyle savaşmasına yardımcı olabilmesidir. Yapraklı yeşillikler gibi kuşkonmaz da, bilişsel bozulma riskini azaltmak için balık, kümes hayvanları, et ve süt ürünlerinde bulunan B12 vitamini ile çalışan folatı sağlar.

50'den fazlaysanız, yeterince B12 aldığınızdan emin olun, çünkü onu emme yeteneğiniz yaşla birlikte azalır. Beyninizi genç tutmaya yardımcı olacak en iyi gıdalarımızla yaşlanma karşıtı gıdalar hakkında bilgi edinin.

Herkes ona "kralların bitkisi" diyor! Vücuda format atıp organları yeniliyor - 13

DOĞAL İDRAR SÖKÜCÜ

Kuşkonmaz, doğal bir diüretik görevi gören, idrara çıkmayı artıran ve vücudun fazla tuzlardan kurtulmasına yardımcı olan yüksek düzeyde amino asit asparagin içerir. Bu özellikle ödemden (vücut dokularında sıvı birikmesi) muzdarip kişiler ve yüksek tansiyon veya diğer kalp ile ilgili hastalıkları olanlar için faydalıdır.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için kuşkonmaz tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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