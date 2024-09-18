Herkes ona "mucize bitki" diyor! Derman olmadığı dert yok: 1 kaşığı beyni gençleştiriyor

4- KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Bazı araştırmalar, moringanın kan şekeri seviyelerine yardımcı olabileceğini ve bunun diyabet hastaları için faydalı olabileceğini göstermektedir.

Ancak, bu etkileri doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Moringadaki lif, bağırsak sağlığını destekler ve sindirime yardımcı olur. Kabızlığı gidermeye yardımcı olan hafif müshil özellikleri de olabilir.