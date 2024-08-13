Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan Çavuş Üzümünde hasat dönemi sıcaklıklar nedeniyle 1 ay önceden başladı. Üzüm tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Üzüm güçlü bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 1

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 2

"Çobançavuşu", "pembeçavuş" ve "misketçavuşu" gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, az çekirdek sayısı, orta iri şekliyle dikkat çeken Çavuş Üzümü geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaretle tescillenmişti.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 3

Bu yıl hava sıcaklıklarının fazla olması dolayısıyla 1 ay önceden başlanan hasat, üreticisinin yüzünü de güldürecek.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 4

Çerçen Köyünde üretim yapan Metin Halıcı, bu yıl hasadın iyi olduğunu belirterek, "Havalar sıcak gittiği için hasat 1 ay öncesinde başladı. Normalde Eylül ayında yaptığımız hasadı Ağustos ayının ilk haftasında yapmaya başladık" dedi.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 5

"Rekolte yağmurlar zamanında yağdığı için iyi" diyen Halıcı, "Kuraklık olduğunda biraz küllenme görüldü ama çok sıkıntı oluşturmadı" ifadelerini kullandı.

Halıcı, 4 dekar alanda yaptığı üretimden 6 ton hasad beklediğini söyledi.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 6

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLEYEBİLİR

Üzüm, hem lezzetli hem de sağlıklı bir yaz meyvesi.

Antioksidan zengini olan üzüm özellikle erken yaşlanmayı önlemesiyle bilinir.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 7

DAMAR SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kalp sağlığını destekleyen ve koruyan çeşitli bileşenler içerir. Damar sağlığını iyileştirebilir. Yüksel lif kaynaklarından biri olan üzüm sindirimi düzenler. Kabızlığı ve şişkinliği önler.

Cildin nem dengesini korumaya yardımcı olan üzüm cilde güzellik aşılar. Cildin daha canlı ve kusursuz görünmesine yardımcı olur.

Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor - 8

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

C vitamini kaynağı meyvelerden biri olan üzüm, bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı oluyor. Böylelikle hastalıklara karşı doğal koruma sağlayabiliyor.

Üzüm, kalsiyum ve diğer mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Üzümün taze olarak tüketilmesi, meyve suyu veya kuru üzüm şeklinde tüketilmesi sağlık yararlarını devam ettirebilir. Ancak, şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Bu sebeple üzümü beslenme listenize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER