Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

C vitamini kaynağı meyvelerden biri olan üzüm, bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı oluyor. Böylelikle hastalıklara karşı doğal koruma sağlayabiliyor.



Üzüm, kalsiyum ve diğer mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.



Üzümün taze olarak tüketilmesi, meyve suyu veya kuru üzüm şeklinde tüketilmesi sağlık yararlarını devam ettirebilir. Ancak, şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Bu sebeple üzümü beslenme listenize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.