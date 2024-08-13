Herkes ona "pembeçavuş" diyor! Hasat erken başladı: Damar sağlığını iyileştiriyor, erken yaşlanmayı önlüyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan Çavuş Üzümünde hasat dönemi sıcaklıklar nedeniyle 1 ay önceden başladı. Üzüm tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Üzüm güçlü bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.
Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.