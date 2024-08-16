Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor
Süt ürünleri arasında hak ettiği ilgiyi görmeyen ancak Anadolu tarihinden günümüze kadar şifası dilden dile yayılan kefir, vücut sağlığı için oldukça faydalı. Sütün fermante edilmesiyle ve kefir mayası ile oluşturan bu doğal şifa kaynağı bağırsak sağlığını düzenleyerek sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı oluyor.
Halk arasında "Peygamber Danesi" olarak bilinen ve Anadolu'da tarih boyunca sofralardan eksik olmayan kefir vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.