Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor

Süt ürünleri arasında hak ettiği ilgiyi görmeyen ancak Anadolu tarihinden günümüze kadar şifası dilden dile yayılan kefir, vücut sağlığı için oldukça faydalı. Sütün fermante edilmesiyle ve kefir mayası ile oluşturan bu doğal şifa kaynağı bağırsak sağlığını düzenleyerek sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı oluyor.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 1

Halk arasında "Peygamber Danesi" olarak bilinen ve Anadolu'da tarih boyunca sofralardan eksik olmayan kefir vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 2

Kemir mayası kullanılarak hazırlanan ve sütün fermante olmasıyla oluşturulan kefir hafif ekşi bir tada sahip. Bilimsel olarak da sağlığa faydaları olan kefir, güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 3

Kefirin içerisinde bulunan ve laktik asit denilen bir probiyotik bakterisi var. Dünyada yıllardır fermente içecekler arasında en çok tercih edilen içecek haline gelen kefir, hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 4

Yapılan çalışmalarda, kefir mayasının 60'tan fazla çeşit bakteri ve maya içerdiği belirlenmiştir. Bu da onları çok zengin ve çeşitli bir probiyotik kaynağı haline getirir. Kefir bizim damak tadımızda ekşiyi sevenler için iyi bir alternatif.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 5

KABIZLIK SORUNUNU ÇÖZÜYOR

Çok iyi bir probiyotik kaynağı olan kefir bağırsak sağlığını destekliyor. Sindirim sağlığını düzenleyen kefir, kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 6

Vitamin mineraller yönünden de zengin olan kefir, bağışıklık sistemini düzenliyor. Dolayısıyla vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruyor.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 7

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN FAYDALI

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin olan kaynaklardan biri olan kefir, kemik sağlığını da destekliyor. Osteoporoz riskini azaltabiliyor.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 8

Hücre hasarını engellemeye yardımcı olan kefir, doğal bir antioksidan. Bu sebeple vücuttaki serbest radikallerle savaşarak genel sağlığı da iyileştiriyor. Bazı araştırmalara göre, alerji ve enflamasyon belirtilerini hafifletebilir.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 9

DİYET SÜREÇLERİNİN DESTEKÇİSİ

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, vücudunuzdaki ödem ve şişkinlikten kurtulmak için kefir iyi bir tercih olabilir. Çünkü kefir, düşük kalorili bir protein kaynağıdır ve tok kalmanıza yardımcı olabilir, bu da kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 10

Probiyotiklerin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar, kefirin ruh halini iyileştirme ve stresle başa çıkma yeteneği sağlayabileceğini göstermektedir.

Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Bağırsakların dostu, tüketen uzun yaşıyor - 11

KEFİR NASIL TÜKETİLİR?

Günün her saatinde ve her öğününde kefir tüketilmesi doğrudur. Ancak tüketimin dozunu ayarlamak gerekir. Ana öğün yerine ara öğünlerde önerilse de ana öğünde içecek olarak ayran ve süt yerine de tercih edilebilir. Yetişkinlerin maksimum günde 2 bardak kefir içmeleri önerilir.

ÖNEMLİ! Kefiri beslenme rutininize eklemeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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