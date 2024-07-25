Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor

TIRNAK MANTARINA SEBEP OLABİLİR

Uzun süre protez tırnak kullanımı, tırnakların hava almasını engelliyor. Bu uygulamalar tırnaklarda renk değişiminin yanı sıra tırnak mantarının oluşumunu kolaylaştıran nemli ve havasız bir ortam oluşturuyor. Bu durum da tırnakların bozulmasına yol açıyor. Tırnaklarda herhangi bir nedenle bozulma olduğunda tırnak mantarının gelişimi daha kolay oluyor. Bu sebeple protez tırnak veya kalıcı oje uygulamalarının yapıldığı yerlerin temiz ve uygulayan kişilerin de temizliğe dikkat etmesi çok önemlidir