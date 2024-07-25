Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor
Kişisel bakımına özen gösteren her kadın popüler güzellik uygulamalarında da destek alıyor. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yayılan ve hemen hemen herkesin yaptırdığı protez tırnaklar da en trend güzellik uygulamalarından biri. Estetik açısından muhteşem bir görüntü yaratan protez tırnaklarla ilgili yapılan araştırmalar korkunç gerçeği de ortaya çıkardı. Protez tırnaklar sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir.
Protez tırnaklar, doğal tırnakların üzerine uygulanan yapay tırnaklardır. Genellikle estetik amaçlarla kullanılırlar ve birçok farklı malzemeden yapılabilirler.