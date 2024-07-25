Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor

Kişisel bakımına özen gösteren her kadın popüler güzellik uygulamalarında da destek alıyor. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yayılan ve hemen hemen herkesin yaptırdığı protez tırnaklar da en trend güzellik uygulamalarından biri. Estetik açısından muhteşem bir görüntü yaratan protez tırnaklarla ilgili yapılan araştırmalar korkunç gerçeği de ortaya çıkardı. Protez tırnaklar sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir.

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 1

Protez tırnaklar, doğal tırnakların üzerine uygulanan yapay tırnaklardır. Genellikle estetik amaçlarla kullanılırlar ve birçok farklı malzemeden yapılabilirler.

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Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 2

Protez tırnaklar genellikle akrilik veya jel gibi malzemelerden yapılır ve doğal tırnağın uzunluğunu artırmak veya şeklini değiştirmek için kullanılırlar.

Uygulama süreci genellikle bir güzellik salonunda yapılır ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 3

Protez tırnakların avantajları arasında doğal tırnaklara dayanıklılık kazandırması, çatlamayı önlemesi ve estetik görünüm sağlaması bulunur. Ancak yanlış uygulama veya düzenli bakım yapılmaması durumunda doğal tırnaklara zarar verebilirler veya enfeksiyon riski oluşturabilirler.

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 4

İngiliz Dermatolog Dr. Deirdre Buckley, bu jel oje trendinin tırnakların gevşemesinden düşmesine kadar birtakım değişikliklere neden olabileceğini; yüzde, boyunda ve göğsün üst kısmında şiddetli kızarıklıklara, parmaklarda yara veya şişliklere yol açabileceğini söyledi.

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 5

"Tırnaklarınızı kollarınıza veya yüzünüze değdirmek bile semptomların bu bölgelere yayılmasına neden olabilir. Nefes almakta güçlük çekilebilir, astım krizleri tetiklenebilir. Daha da kötüsü, vücut akrilatlara karşı daha duyarlı hale gelebilir, bu da diş hekimliğinde, diyabetik veya ortopedik cerrahide kullanılan bazı işlemlere karşı ömür boyu süren duyarlılığa neden olabilir.”

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 6

DERİ KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Özellikle uzmanlar son zamanların popüler güzellik uygulaması olan protez tırnaklara karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Çünkü protez tırnaklar kanser hastalığını tetikleyebiliyor.

Proteniz tırnaklar ve kalıcı oje uygulamalarında hem tırnağa fiziksel travma uygulanıyor, hem de tırnak akrilik yapıştırıcı vb gibi birçok kimyasal madde kullanılıyor.

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 7

Bu maddeler vücuda ciddi zarar verebilir. Ayrıca kalıcı oje uygulamalarında kullanılan ultraviyole ışık aynı solaryum gibi deri kanserine de sebep olabiliyor.

Sık sık uygulanan protez tırnaklar zamanla doğal tırnaklarınızda şekil bozukluklarına da yol açabiliyor ve deri kanserini tetikleyebiliyor.

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 8

TIRNAK MANTARINA SEBEP OLABİLİR

Uzun süre protez tırnak kullanımı, tırnakların hava almasını engelliyor. Bu uygulamalar tırnaklarda renk değişiminin yanı sıra tırnak mantarının oluşumunu kolaylaştıran nemli ve havasız bir ortam oluşturuyor. Bu durum da tırnakların bozulmasına yol açıyor. Tırnaklarda herhangi bir nedenle bozulma olduğunda tırnak mantarının gelişimi daha kolay oluyor. Bu sebeple protez tırnak veya kalıcı oje uygulamalarının yapıldığı yerlerin temiz ve uygulayan kişilerin de temizliğe dikkat etmesi çok önemlidir

Herkes yaptırıyor ama ölümcül tehlikesi var! Kanser ve tırnak mantarını riskini artırıyor - 9

ENFEKSİYONA YOL AÇARSA HEMEN ÇIKARIN

Protez tırnak ve kalıcı oje gibi popüler güzellik uygulamalarının enfeksiyona yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bu durumda hemen protez tırnakların ve kalıcı ojenin acilen çıkarılması gerektiğini söylüyor.

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