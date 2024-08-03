Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve

Sonbahar aylarıyla birlikte pazar tezgahında sıklıkla görebileceğiniz ve "mevsimi gelse de yesek" dediğiniz murt meyvesi sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Akdeniz ikliminde yetişen Mersin'in de gözdesi olan murt meyvesi tadı ve kokusuyla ilgi çekiyor. Murt meyvesi gibi yaprakları da vücut için adeta bir şifa kaynağı. Mevsiminde tüketilen murt meyvesi, kolesterolden, enfeksiyona kadar pek çok soruna iyi gelebiliyor.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 1

Hambeles adıyla birine ve Mersin'de yetişen murt meyvesi, küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen, boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki. Akdeniz iklimini seven bu meyve Ege ve Marmara bölgelerinde kendisini gösteriyor.

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Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 2

Murt meyvesi, antiseptik özellikler göstererek vücudunuzu mikroplardan ve enfeksiyonlardan arındırıyabiliyor. Ayrıca doğal bir balgam sökücü olduğu için kuru öksürüğa çok iyi geliyor.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 3

Mevsiminde tüketilen hambeles, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini de en aza indiriyor

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 4

Mideyi rahatlatarak sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına verdiği destek nedeniyle iştah açıcı bir etki de gösteriyor.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 5

İltihapların hızla iyileşmesine destek olduğu biliniyor, bu özelliği sayesinde akciğer iltihaplanmasından egzamaya dek birçok soruna karşı vücudumuzun yanında yer aldığı söyleniyor.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 6

Yaprakları çay gibi demlenip cilde sürüldüğünde sivilce ve akneleri hızla iyileştiriyor, cildin ışık ışıl ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 7

Kötü kolesterol ve şeker sorununun çözümünde de bizim yanımızda yer alıyor, kolesterol ve şekerin dengelenmesine destek oluyor

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 8

Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve, ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte de fayda var.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 9

Aksi halde boğazda ve dilde kaşıntı gibi şikayetler yaratabilir. Daha da önemlisi yukarıda saydığımız birçok faydalı etkisi, aşırı kullanım nedeniyle zarara dönüşebilir.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 10

Hafif buruk, mayhoş diyebileceğimiz lezzeti ve içindeki bolca çekirdeği nedeniyle damakta ilginç bir tat bırakan bu meyve, ne yazık ki öyle avuç avuç yenebilecek bir şey değil. Seveni çok sevse de ölçülü bir şekilde yemekte de fayda var.

Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve - 11

Aksi halde boğazda ve dilde kaşıntı gibi şikayetler yaratabilir. Daha da önemlisi yukarıda saydığımız birçok faydalı etkisi, aşırı kullanım nedeniyle zarara dönüşebilir.

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