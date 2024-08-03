Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor! Kolesterolden eser bırakmayan meyve
Sonbahar aylarıyla birlikte pazar tezgahında sıklıkla görebileceğiniz ve "mevsimi gelse de yesek" dediğiniz murt meyvesi sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Akdeniz ikliminde yetişen Mersin'in de gözdesi olan murt meyvesi tadı ve kokusuyla ilgi çekiyor. Murt meyvesi gibi yaprakları da vücut için adeta bir şifa kaynağı. Mevsiminde tüketilen murt meyvesi, kolesterolden, enfeksiyona kadar pek çok soruna iyi gelebiliyor.
Hambeles adıyla birine ve Mersin'de yetişen murt meyvesi, küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen, boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki. Akdeniz iklimini seven bu meyve Ege ve Marmara bölgelerinde kendisini gösteriyor.