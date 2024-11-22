Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor
Her mutfakta bulunan ve yemeklere verdikleri lezzetli aromalar nedeniyle sıklıkla kullanılan bazı baharatlar, vücut için de çok faydalı. Yapılan araştırmalar baharat tüketiminin kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini söylüyor. Peki, hangi baharatlar sağlık için faydalı?
Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırma, düzenli olarak acı biber tüketiminin kalp hastalığı riskinin azalması ve kalp kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarının düşmesiyle ilişkili olduğunu buldu.