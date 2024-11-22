Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor

İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

Kronik iltihap, kalp hastalığı, artrit, depresyon ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa yol açabilir. Kalp hastalığı için bir risk faktörüdür.

Zerdeçal (kurkumin açısından zengin) ve acı biber (kapsaisin açısından zengin) gibi baharatlar, kan damarlarını hasardan korumaya yardımcı olan iltihap önleyici özelliklere sahiptir.