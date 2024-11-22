Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor

Her mutfakta bulunan ve yemeklere verdikleri lezzetli aromalar nedeniyle sıklıkla kullanılan bazı baharatlar, vücut için de çok faydalı. Yapılan araştırmalar baharat tüketiminin kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini söylüyor. Peki, hangi baharatlar sağlık için faydalı?

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 1

Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırma, düzenli olarak acı biber tüketiminin kalp hastalığı riskinin azalması ve kalp kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarının düşmesiyle ilişkili olduğunu buldu.

SAĞLIK HABERLERİ

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 2

Sadece acı biberlerdeki kapsaisinden gelen acıdan değil, baharatlı tatlardan hoşlananlar için iyi bir haberimiz var.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 3

Bilim baharat tüketiminin sağlıklı olduğunu söylüyor. Tarçın, zerdeçal, sarımsak, zencefil, karabiber ve acı biber gibi çok çeşitli sağlık yararları sağlayan bileşenler vardır.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 4

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Acı biberlerde bulunan aktif bileşik kapsaisinin varlığı nedeniyle baharatlı yiyecekler sayısız fayda sağlayabilir; bu bileşen kan damarlarını genişletmeye, kan akışını iyileştirmeye ve kalp üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olur.

İşte baharatlı yiyeceklerin kalp sağlığına nasıl katkıda bulunduğu:

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 5

İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

Kronik iltihap, kalp hastalığı, artrit, depresyon ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa yol açabilir. Kalp hastalığı için bir risk faktörüdür.

Zerdeçal (kurkumin açısından zengin) ve acı biber (kapsaisin açısından zengin) gibi baharatlar, kan damarlarını hasardan korumaya yardımcı olan iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 6

KÖTÜ KOLESTEROLÜ AZALTIR

Kapsaisinin varlığının düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) veya kötü kolesterolü azaltırken yüksek yoğunluklu lipoproteini (HDL) veya iyi kolesterolü koruduğu veya artırdığı gösterilmiştir. Bu denge kalp sağlığı için önemlidir.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 7

KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİRİR

Acılı yiyecekler kan damarlarını genişletebilir ve kan dolaşımını iyileştirerek kalp üzerindeki baskıyı azaltabilir. Bu, sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 8

BU 5 BAHARAT GENEL SAĞLIĞI DESTEKLİYOR

Diyetinize baharatlı yiyecekler eklemek, metabolizmayı artırmaktan kalp sağlığını iyileştirmeye kadar çeşitli sağlık yararları sağlayabilir.

İşte düzenli olarak tüketebileceğiniz 5 baharatlı yiyecek:

ACI BİBER

Acı biberler, acılarından sorumlu bileşik olan kapsaisin açısından zengindir. Ayrıca vücudu serbest radikallerden korumaya yardımcı olan A ve C vitaminleriyle doludur. Ek olarak, acı biberler kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 9

ZENCEFİL

Zencefil, iltihabı azaltmaya ve kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olan güçlü bir iltihap önleyici bileşik olan gingerol içerir. Sağlıklı sindirimi destekler, mide bulantısını giderir ve antimikrobiyal özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 10

ZERDEÇAL

Zerdeçal, oksidatif strese direnen ve kronik hastalık riskini azaltabilen güçlü bir antioksidandır. Aktif maddesi kurkumin, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olan güçlü iltihap önleyici özellikleriyle bilinir.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 11

SARIMSAK

Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadelede de yardımcı olur. Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken, antimikrobiyal özellikleri onu çok çeşitli bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili hale getirir.

Herkesin mutfağında bulunan kalp ilacı: Kronik iltihaplanmaya da iyi geliyor - 12

KARABİBER

Karabiberdeki bir bileşik olan piperin, zerdeçaldaki kurkumin gibi besinlerin emilimini artırır. Sindirim enzimlerini harekete geçirir, sindirimi iyileştirir ve vücuttaki oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler içerir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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