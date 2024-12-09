Herkesin sofrasında ancak sessiz tehdit! Yemeklere kattıkça sağlığınızı tehdit ediyor

Arpa şehriye, çorba, pilav ve salata gibi birçok tarifte lezzet ve kıvam artırıcı olarak sıkça kullanılır. Besleyici özelliklere sahip olmasına rağmen, bazı sağlık riskleri de barındırabilir. Özellikle karbonhidrat içeriği, glisemik indeksi ve glüten içermesi nedeniyle, dengeli tüketilmediğinde olumsuz etkiler doğurabilir. Bu nedenle arpa şehriyenin faydaları kadar, aşırı tüketimden kaynaklanabilecek risklerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.