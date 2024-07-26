Herkesin sofrasında var, sürekli tüketiliyor! 1 senede 10 yıl yaşlandırıyor

BEYAZ EKMEK VE TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Tam buğday ekmeği, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmekler kesinlikle sağlıklıdır. Ancak konu beyaz ekmek olduğunda sonuçlar o kadar da iyi değildir.

20. yüzyılda, un ve maya değişti bununla beraber yoğun enerji ve katkı maddelerinin yerini aldı. Bu durumda tükettiğiniz ekmeği daha sağlıksız hale getirdi.