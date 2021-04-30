Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey

Hindistan, oksijen stoklarının ve ilaçlarının tükenmesiyle birlikte, bu ay corona virüs enfeksiyonlarında dünyanın en yüksek artışını kaydetti. Bilim insanları, beklenmedik dalgalanmaya neyin yol açtığını ve özellikle Hindistan'da ilk kez tespit edilen yeni bir corona virüs mutasyonun etkisini inceliyorlar. B.1.617 adlı varyant, şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere en az 17 ülkede tespit edildi ve küresel endişeleri artırdı.

İşte Hindistan mutasyonu hakkında bilinmesi gereken her şey...

ntv.com.tr - Reuters 30.04.2021 - 12:43

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 1

HİNT VARYANTI B.1.617 NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hint virolog Shahid Jameel, B.1.617 varyantının insan hücrelerine bağlanan corona virüsün başak proteininde iki önemli mutasyon içerdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2020'de daha önceki bir versiyonun tespit edilmesine rağmen, B.1.617'nin baskın türünün ilk olarak geçen Aralık ayında Hindistan'da tespit edildiğini açıkladı.

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 2

DSÖ "İLGİ ÇEKİCİ" VARYANT OLARAK TANIMLADI

DSÖ, B.1.617’yi  corona virüsü daha bulaşıcı hale getiren ve daha şiddetli hastalığa neden olabilecek mutasyonlara sahip olan “ilgi çekici” bir varyant olarak tanımladı. Mutasyonlu virüsün aynı zamanda  aşı bağışıklığından kaçabilecek özelliklere de sahip olduğu belirtildi. Diğer taraftan, ilk olarak İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer varyantlar daha yüksek bir tehdit seviyesi olan "endişe verici varyantlar" olarak sınıflandırıldı.

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 3

HİNDİSTAN’DAKİ VAKA REKORUNDA  MUTASYONLU CORONA VİRÜSLERİN ETKİSİ NEDİR?

Araştırmacılar, Hindistan’da endişe verici hızla artan vakalara Hint mutasyonun neden olduğuna ilişkin hipotezin doğrulanması için daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtiyor. Sınırlı laboratuvar çalışmaları, ülkede dolaşımda olan varyantların Covid-19 enfeksiyonlarının artmasında rolü olduğunu gösteriyor. 

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 4

Hindistan’daki ani vakaların artışından şu anda ilk kez İngiltere’de tespit edilen B117 varyantı sorumlu tutuluyor. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi direktörü Sujeet Kumar Singh'e göre, başkent Yeni Delhi'de İngiliz varyantının vakaları geçen ayı ikinci yarısında neredeyse iki katına çıktı. Ancak Singh, Hint varyantının özellikle ülkenin en çok etkilenen eyaleti olan Maharashtra'da yaygın olarak mevcut olduğunu söyledi.

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 5

KAÇIŞ VARYANTI OLABİLİR Mİ?

Bununla birlikte Washington Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Chris Murray, kısa bir süre içinde Hindistan'da meydana gelen ani vaka artışının nedeninin bir "kaçış varyantı” olabileceğini söyledi. Kaçış varyantı bir toplumsa doğal enfeksiyonlardan önceki herhangi bir bağışıklığı etkisiz hale getirerek vücutta var olan antikorların işlevi yitirmesine neden oluyor.


Murray, "Ülkedeki kaçış varyantının  B.1.617 olduğunu düşünüyorum. Ancak, Hindistan’daki corona virüsle ilgili gen dizileme verileri oldukça yetersiz. İngiliz ve Güney Afrika varyantları da ülkedeki birçok eyalette hakim” dedi. 

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 6

BİNLERCE KİŞİNİN AYNI ANDA TOPLANDIĞI ETKİNLİKLERE İZİN VERİLDİ

Diğer taraftan, İtalya’daki Roma Bambino Gesù Hastanesinde Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Teşhisi Başkanı Carlo Federico Perno, Hint varyantının tek başına Hindistan'daki büyük dalgalanmanın nedeni olamayacağını belirterek, temel problemin ülkedeki büyük sosyal toplanmalar olduğunu ifade etti. Ülkede Başbakan Narendra Modi, son haftalarda çok yaygın olan büyük siyasi mitinglere ve dini festivallere izin verdiği için eleştirildi.

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 7

Bu ayın ortasında, Hindistan’da "Kumbh Mela" adlı verilen dini bir festival kapsamında Hinduların Ganj Nehri’nde yıkanması nedeniyle, hastanelerdeki oksijen kıtlığı ve katı sınırlamalara rağmen ülkedeki günlük vaka sayısı 184 bini aştı.

Ardından Covid-19 krizi nedeniyle ateş çemberinin içinde bulunan ülkede, Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyeleri, belediye seçimleri öncesinde destek toplamak için siyasi mitingler düzenlemeye devam etti. Siyasi mitinglerde toplanan binlerce kişinin ise çoğunlukla maske takmadığı  veya sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Ülkede durum böyleyken son 15 gün içinde yeni vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmaya devam etti. 

Üst üste günlük vaka sayısında rekor kırmaya devam eden Hindistan’da son 24 saatte 386 bin 452 vaka ve  3 bin 498 kişi ölüm bildirildi.

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 8

HİNDİSTAN MUTASYONU HANGİ ÜLKELERE SIÇRADI?

DSÖ, ilk olarak Hindistan'da bulunan B.1.617 varyantının  GISAID açık erişim veritabanına "en az 17 ülkeden" yüklenen bin 200’den fazla genetik  dizide tespit edildiğini söyledi. Kuruluş,, pandemiyle ilgili haftalık epidemiyolojik güncellemesinde "Çoğu sekans Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur'dan yüklendi" ifadelerini kullandı. Varyantın tespit edildiği bilinen diğer ülkeler ise şu şekilde; Türkiye, Belçika, Almanya, İrlanda, Hollanda, İsviçre, Fransa, Japonya, Guadeloupe, Güney Kore, Fiji, Sri Lanka ve Nepal.

 

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 9

CORONA VİRÜS AŞILARI HİNDİSTAN’DAKİ SALGINI DURDURABİLİR Mİ?

ABD’de Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci, bu haftanın başlarında laboratuvar çalışmalarından elde edilen ön kanıtların Hindistan'ın yerli aşısı Covaxin'in Hint varyantını etkisiz hale getirebileceğini gösterdiğini söyledi. 

Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey - 10
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu ise uluslararası ortaklarla çalıştığını, ancak şu anda Hint varyantının ve iki ilgili varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya şu anda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER