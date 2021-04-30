Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey

KAÇIŞ VARYANTI OLABİLİR Mİ?

Bununla birlikte Washington Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Chris Murray, kısa bir süre içinde Hindistan'da meydana gelen ani vaka artışının nedeninin bir "kaçış varyantı” olabileceğini söyledi. Kaçış varyantı bir toplumsa doğal enfeksiyonlardan önceki herhangi bir bağışıklığı etkisiz hale getirerek vücutta var olan antikorların işlevi yitirmesine neden oluyor.



Murray, "Ülkedeki kaçış varyantının B.1.617 olduğunu düşünüyorum. Ancak, Hindistan’daki corona virüsle ilgili gen dizileme verileri oldukça yetersiz. İngiliz ve Güney Afrika varyantları da ülkedeki birçok eyalette hakim” dedi.