Hindistan mutasyonu daha bulaşıcı ve ölümcül mü? Corona virüsün B.1.617 varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey

ntv.com.tr - Reuters 30.04.2021 - 12:43
Hint virolog Shahid Jameel, B.1.617 varyantının insan hücrelerine bağlanan corona virüsün başak proteininde iki önemli mutasyon içerdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2020'de daha önceki bir versiyonun tespit edilmesine rağmen, B.1.617'nin baskın türünün ilk olarak geçen Aralık ayında Hindistan'da tespit edildiğini açıkladı.
DSÖ, B.1.617’yi corona virüsü daha bulaşıcı hale getiren ve daha şiddetli hastalığa neden olabilecek mutasyonlara sahip olan “ilgi çekici” bir varyant olarak tanımladı. Mutasyonlu virüsün aynı zamanda aşı bağışıklığından kaçabilecek özelliklere de sahip olduğu belirtildi. Diğer taraftan, ilk olarak İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer varyantlar daha yüksek bir tehdit seviyesi olan "endişe verici varyantlar" olarak sınıflandırıldı.
Araştırmacılar, Hindistan’da endişe verici hızla artan vakalara Hint mutasyonun neden olduğuna ilişkin hipotezin doğrulanması için daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtiyor. Sınırlı laboratuvar çalışmaları, ülkede dolaşımda olan varyantların Covid-19 enfeksiyonlarının artmasında rolü olduğunu gösteriyor.
Hindistan’daki ani vakaların artışından şu anda ilk kez İngiltere’de tespit edilen B117 varyantı sorumlu tutuluyor. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi direktörü Sujeet Kumar Singh'e göre, başkent Yeni Delhi'de İngiliz varyantının vakaları geçen ayı ikinci yarısında neredeyse iki katına çıktı. Ancak Singh, Hint varyantının özellikle ülkenin en çok etkilenen eyaleti olan Maharashtra'da yaygın olarak mevcut olduğunu söyledi.
Bununla birlikte Washington Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Chris Murray, kısa bir süre içinde Hindistan'da meydana gelen ani vaka artışının nedeninin bir "kaçış varyantı” olabileceğini söyledi. Kaçış varyantı bir toplumsa doğal enfeksiyonlardan önceki herhangi bir bağışıklığı etkisiz hale getirerek vücutta var olan antikorların işlevi yitirmesine neden oluyor.
Murray, "Ülkedeki kaçış varyantının B.1.617 olduğunu düşünüyorum. Ancak, Hindistan’daki corona virüsle ilgili gen dizileme verileri oldukça yetersiz. İngiliz ve Güney Afrika varyantları da ülkedeki birçok eyalette hakim” dedi.
Diğer taraftan, İtalya’daki Roma Bambino Gesù Hastanesinde Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Teşhisi Başkanı Carlo Federico Perno, Hint varyantının tek başına Hindistan'daki büyük dalgalanmanın nedeni olamayacağını belirterek, temel problemin ülkedeki büyük sosyal toplanmalar olduğunu ifade etti. Ülkede Başbakan Narendra Modi, son haftalarda çok yaygın olan büyük siyasi mitinglere ve dini festivallere izin verdiği için eleştirildi.
Bu ayın ortasında, Hindistan’da "Kumbh Mela" adlı verilen dini bir festival kapsamında Hinduların Ganj Nehri’nde yıkanması nedeniyle, hastanelerdeki oksijen kıtlığı ve katı sınırlamalara rağmen ülkedeki günlük vaka sayısı 184 bini aştı.
Ardından Covid-19 krizi nedeniyle ateş çemberinin içinde bulunan ülkede, Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyeleri, belediye seçimleri öncesinde destek toplamak için siyasi mitingler düzenlemeye devam etti. Siyasi mitinglerde toplanan binlerce kişinin ise çoğunlukla maske takmadığı veya sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Ülkede durum böyleyken son 15 gün içinde yeni vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmaya devam etti.
Üst üste günlük vaka sayısında rekor kırmaya devam eden Hindistan’da son 24 saatte 386 bin 452 vaka ve 3 bin 498 kişi ölüm bildirildi.
DSÖ, ilk olarak Hindistan'da bulunan B.1.617 varyantının GISAID açık erişim veritabanına "en az 17 ülkeden" yüklenen bin 200’den fazla genetik dizide tespit edildiğini söyledi. Kuruluş,, pandemiyle ilgili haftalık epidemiyolojik güncellemesinde "Çoğu sekans Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur'dan yüklendi" ifadelerini kullandı. Varyantın tespit edildiği bilinen diğer ülkeler ise şu şekilde; Türkiye, Belçika, Almanya, İrlanda, Hollanda, İsviçre, Fransa, Japonya, Guadeloupe, Güney Kore, Fiji, Sri Lanka ve Nepal.
ABD’de Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci, bu haftanın başlarında laboratuvar çalışmalarından elde edilen ön kanıtların Hindistan'ın yerli aşısı Covaxin'in Hint varyantını etkisiz hale getirebileceğini gösterdiğini söyledi.