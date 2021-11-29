HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi

Dünyada yaklaşık 40 milyon kişiyi etkileyen ve tedavisi bulunmayan HIv virüsüne karşı önemli bir kazanım elde edildi. Japonya’da AIDS'e neden olan virüse karşı geliştirilen aşının, maymunlarda olumlu sonuç gösterdiği duyuruldu. Bilim insanları, 4 haftanın ardından HIV virüsünün yok olduğunu ve çok yakında insan demelerine başlayacaklarını açıkladı.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 29.11.2021 - 09:55

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 1

Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 2

HIV VİRÜSÜNÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 3

Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 4

YAKIN ZAMANDA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLAYACAK

Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 5

Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 6

ÖLÜMCÜL RİSK

Vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 7

Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37, 7 milyon kişi taşıyor.

HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 8
HIV/AIDS'e karşı önemli adım: Japonya'da geliştirilen aşı maymunlardaki hastalığı tamamen önledi - 9

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