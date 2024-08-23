Hızlı kilo kaybına yol açan 8 saat kuralı! 6 adımda yaşam tarzınızı değiştirin

4- GÜÇ ANTRENMANI

Kardiyo kalori yakmak için harika olsa da, güç antrenmanı kas inşa etmek için çok önemlidir ve bu da dinlenme metabolizma hızımızı artırabilir. Ne kadar çok kas kütlesine sahipsek, vücudumuz dinlenme halinde o kadar çok kalori yakar ve bu da hızlı kilo vermeyi kolaylaştırır.