Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor

Hızlı kilo kaybı için meyvelerin gücünü benimseyin. Guava, papaya ve karpuz gibi bu besin açısından zengin, düşük kalorili meyvelerin sizi nasıl tok ve enerjik tutabileceğini keşfedin. Her meyvenin tadını çıkarmak için en iyi zamanları ve bunları diyetinize dahil etmenin yaratıcı yollarını öğrenin. Metabolizmayı hızlandırmaktan sindirime yardımcı olmaya kadar, bu meyveler daha sağlıklı kilo vermek için bir yol sunabilir.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 1

Meyveleri diyetinize dahil etmek, fazla kilolardan kurtulmanın akıllıca bir yoludur. Özellikle doğadaki bazı meyveler besin açısından zengin, düşük kalorili ve yüksek liflidir, bu da onları kilo kaybı için mükemmel kılar.

SAĞLIK HABERLERİ

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 2

Bu meyveleri doğru zamanda ve doğru şekilde yiyerek, kilo verme yolculuğunuzda yolda kalırken faydalarından yararlanabilirsiniz. Daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir fitness yaklaşımı için onları dengeli diyetinizin bir parçası haline getirin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 3

GUAVA

Lif, C vitamini ve potasyum açısından zengin olan guava, 100 gramda yaklaşık 68 kalori içerir.

Yüksek lif içeriği tokluk hissini teşvik ederek aşırı yemeyi önler.

Düşük glisemik indeksi kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve kilo yönetimi için idealdir. Sabah atıştırmalığı olarak veya öğleden sonra açlığı bastırmak için yiyin.

Bir tutam tuzla çiğ olarak veya ferahlatıcı bir salata malzemesi olarak tüketin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 4

PAPAYA

Papaya düşük kalorilidir (100 gramda 43 kalori) ve A ve C vitaminleri, antioksidanlar ve papain gibi sindirim enzimleri açısından zengindir.

Enzimler sindirime yardımcı olur ve şişkinliği önlerken, yüksek su ve lif içeriği sizi daha uzun süre tok tutar. Kahvaltı meyvesi olarak veya yemek sonrası tatlı olarak tüketin. Taze papaya dilimlerinin tadını çıkarın veya bir smoothie'ye karıştırın.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 5

KARPUZ

%90'ı sudan oluşan karpuz, 100 gramda 30 kalori, A ve C vitaminleri, potasyum ve antioksidanlar içerir. K

arpuz, yüksek su içeriği nedeniyle sizi nemli ve tok tutar ve kalori alımını azaltır. Karpuzdaki sitrülin ayrıca yağ metabolizmasına yardımcı olur.

Sabahları veya öğle yemeğinden önce ferahlatıcı bir atıştırmalık olarak tüketin. Taze olarak tüketin veya meyve suyuna karıştırın, ancak şeker eklemekten kaçının.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 6

ELMA

Elmalar, 100 gramda yaklaşık 52 kalori ile diyet lifi, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir.

Elmalardaki lif, açlığı bastırmaya ve gereksiz atıştırmalara engel olmaya yardımcı olur. Doğal tatlılıkları şeker isteklerini sağlıklı bir şekilde tatmin eder.

Sabahın erken saatlerinde veya akşam atıştırmalığı olarak bir elma yiyin. Çiğ olarak yiyin veya yulaf ezmesine veya yoğurda dilimleyin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 7

PORTAKAL

Portakallar, 100 gramda 47 kalori içeren C vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir. Düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sizi tok tutarken, C vitamini metabolizmayı ve yağ yakımını artırır. Portakalları sabah veya akşam atıştırmalığı olarak tüketin. Taze olarak veya ilave şeker eklenmemiş meyve suyu olarak tüketin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 8

MANGO

Mangolar, 100 gramda yaklaşık 60 kalori ile A ve C vitaminleri, lif ve doğal şekerler içerir. Mangolardaki lif sindirime yardımcı olur ve doğal tatlılıkları sağlıksız şeker isteklerini azaltabilir. Bunları ölçülü bir şekilde tüketmek kilo yönetimine yardımcı olabilir. Mangoları öğlen atıştırmalığı olarak veya smoothie'de tüketin. İşlenmiş mango ürünleri yerine bütün mangoları tercih edin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 9

NAR

Nar, 100 gramında yaklaşık 83 kalori ile antioksidanlar, C vitamini, lif ve demir açısından zengindir. Antioksidanlar metabolizmayı hızlandırır ve lif içeriği tokluk hissini destekler ve sindirime yardımcı olur. Düşük yağ içeriği onu kilo vermeye uygun bir meyve yapar. Nar çekirdeklerini sabah ortasında atıştırmalık olarak yiyin veya salatalara ve yoğurt kaselerine ekleyin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 10

MUZ

Muzlar, 100 gramında 89 kalori ile potasyum, magnezyum ve diyet lifi açısından iyi bir kaynaktır. Muzdaki lif sindirimi yavaşlatarak sizi daha uzun süre tok tutarken potasyum su tutulmasını azaltmaya yardımcı olur. Antrenman öncesi atıştırmalık olarak veya kahvaltıda muzu tüketin. Fıstık ezmesiyle birlikte tüketin veya smoothie ve yulaf ezmesine ekleyin.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 11

ANANAS

Ananas, C vitamini, manganez ve sindirime yardımcı olan bir enzim olan bromelain içerir. 100 gramında yaklaşık 50 kalori vardır. Bromelain proteinin parçalanmasına ve şişkinliğin azaltılmasına yardımcı olurken, yüksek su ve lif içeriği tokluk hissine katkıda bulunur. Ananası öğle yemeğinden sonra atıştırmalık olarak veya salatada tüketin. Taze olarak veya yoğurdun üzerine serpilerek tüketin, ancak şeker eklenmiş konserve versiyonlarından kaçının.

Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor - 12

Meyveleri bir avuç fındık veya çekirdekle birleştirmek tokluk hissini artırabilir ve şeker artışlarını önleyebilir.Meyveler sağlıklı olsa da, çok fazla tüketmek aşırı şeker ve kalori ekleyebilir.

Meyveleri atıştırmalık olarak veya öğün aralarında tüketerek isteklerinizi azaltın ve gün boyunca enerjinizi koruyun. Birçok meyve sulandırıcıdır, ancak sindirime ve yağ metabolizmasına daha fazla yardımcı olmak için yanında su için.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER