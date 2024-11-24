Hızlı kilo verdiriyor, sadece 30 kalori: Tatlı krizlerini ve iştahı kesiyor

GUAVA

Lif, C vitamini ve potasyum açısından zengin olan guava, 100 gramda yaklaşık 68 kalori içerir.

Yüksek lif içeriği tokluk hissini teşvik ederek aşırı yemeyi önler.

Düşük glisemik indeksi kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve kilo yönetimi için idealdir. Sabah atıştırmalığı olarak veya öğleden sonra açlığı bastırmak için yiyin.

Bir tutam tuzla çiğ olarak veya ferahlatıcı bir salata malzemesi olarak tüketin.