Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri
Huntington hastalığı, genetik bir nörolojik hastalıktır ve beyindeki hücrelerin bozulmasına neden olur. Bu hastalık, genellikle 30'lu veya 40'lı yaşlarda başlar ve zamanla ilerleyerek motor beceriler, bilişsel işlevler ve duygusal durumu etkiler. Huntington hastalığının sebebi, "HTT" genindeki bir mutasyondur. Bu genetik değişiklik, anormal bir "huntingtin" proteininin üretilmesine yol açar ve bu protein, beynin bazı bölgelerinde birikerek hücre hasarına neden olur.
Huntington hastalığı (HH), genetik, nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülür. Adını 1872 yılında hastalığın kalıtsal olduğunu ilk olarak gözlemleyen Dr. George Huntington'dan alır. Otozomal dominant olarak kalıtılan bir hastalık olup beyin ve sinir sistemini etkiler.