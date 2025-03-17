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Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri

Huntington hastalığı, genetik bir nörolojik hastalıktır ve beyindeki hücrelerin bozulmasına neden olur. Bu hastalık, genellikle 30'lu veya 40'lı yaşlarda başlar ve zamanla ilerleyerek motor beceriler, bilişsel işlevler ve duygusal durumu etkiler. Huntington hastalığının sebebi, "HTT" genindeki bir mutasyondur. Bu genetik değişiklik, anormal bir "huntingtin" proteininin üretilmesine yol açar ve bu protein, beynin bazı bölgelerinde birikerek hücre hasarına neden olur.

Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri - 1

Huntington hastalığı (HH), genetik, nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülür. Adını 1872 yılında hastalığın kalıtsal olduğunu ilk olarak gözlemleyen Dr. George Huntington'dan alır. Otozomal dominant olarak kalıtılan bir hastalık olup beyin ve sinir sistemini etkiler.

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Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri - 2

Hasta kişiler genellikle heterozigotlardır. Hastalığın ilk belirtileri 30-50 yaş arasında gözlenir. Hasta bu dönem zarfında çocuk yapmış ise çocuklarına bu hastalığı aktarma riski %50 oranındadır. Hastalık ölümcül olmasa da bu durum hastalığın gelişimine bağlıdır. Hastalık, Huntington proteinin üretim bozukluğundan dolayı ortaya çıkmaktadır.

Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri - 3

HUNTİNGTON HASTALIĞI BELİRTLERİ NELER?

10-20 yıllık bir dönem arasında yavaş yavaş gelişir ve sonunda kişiyi yürüme, konuşma, düşünme ve mantıktan yoksun bırakır. Genellikle 30-50 yaşlar arasında ortaya çıkar.

Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri - 4

En belirgin belirtileri kol, bacak, gövde ve yüz kaslarının ani ve istemsiz kasılmasıdır. Belirtiler çoğunlukla duygusal dalgalanmalar, sözlerin ağızda gevelenmesi, sakarlık, depresyon ve sinirlilik ile birlikte oluşur. Hastalığın ilerlemesiyle yutma zorluğu, düzensiz yürüme, denge kaybı, muhakeme gücünün bozulması ve bellek problemleri gibi belirtiler görülür.

Huntington hastalığı nedir? Huntington hastalığı belirtileri - 5

Genellikle 30-50 yaşları arasında belirtiler başlar. Serebral korteksin ön lobu etkilenir ve istem dışı hareketler, kişilik değişimleri gözlenir. Çabuk sinirlenme, depresyon, içine kapanma ve konsantre olamama gibi davranışlar da hastada mevcuttur. Yutmada zorlanma, bunama, konuşmada zorluk da ilerleyen dönemlerde ortaya çıkar. Bireyde ölünceye kadar giderek artan hücre ölümleri ve sinirsel tahribat gözlenir. Belirtilerin ortaya çıkmasından sonra ortalama 10-15 yıl sonra hastaların çoğu ölür.

1993 yılında, 4. kromozom izlenerek hastalığa sebep olan gen bulunmuştur. Glutamin amino asiti için gerekli olan CAG kodu, tekrarlamakta ve proteinlerde uzun glutamin şeritleri meydana getirmektedir.

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