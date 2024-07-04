İbn-i Sina'nın her derde deva reçetesi| Dünya tıp tarihine damga vuran besin! Kanı temizleyip, vücuttaki iltihabı söküyor

CİLT YARALARINI İYİLEŞTİRİR

Cildi yatıştırıcı etkileri nedeniyle, hafif yanıklar, cilt tahrişleri veya küçük yaraların tedavisinde kullanılabilir.



Ancak, her bitki gibi, kuzukulağı da dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli veya aşırı kullanım bazı insanlar için yan etkilere veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce bir sağlık uzmanına veya doğal tedavi uzmanına danışmak önemlidir.