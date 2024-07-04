İbn-i Sina'nın her derde deva reçetesi| Dünya tıp tarihine damga vuran besin! Kanı temizleyip, vücuttaki iltihabı söküyor
Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenmek büyük önem taşır. Özellikle doğada bulunan bazı besinler vücudu, kanı ve organları temizleyerek daha uzun ömürlü olmanıza yardımcı olur. Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina’nın reçeteleri arasında bulunan ve 'beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı' şeklinde anlattığı bir besin var ki düzenli tüketene hastalıklar uğramıyor.
İbni Sina, tıp alanında özellikle "el-Kanun fi't-Tıbb" (Tıp Kanunu) adlı eseriyle tanınır.
Bu eser, Batı tıbbının temel metinleri arasında yer alarak Ortaçağ boyunca Avrupa'da da büyük etki yapmıştır.