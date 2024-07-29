İbn-i Sina'nın listesinde 1 numarada! Vücuda reset atan besin, organları baştan aşağı temizliyor
Vücudu dinç tutmak, organları temizlemek ve hastalıklara karşı dirençli olmak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. İbn-i Sina vücudu temizlemeye fayda sağlayan bitkilerle ilgili El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında bilgiler veriyor. İbn-i Sina'nın önerisine göre bu sebze vücuttaki ilthihabı söküp atıyor, organları adete yeniliyor.
İbn-i Sina, Batı dünyasında olarak bilinen, 980-1037 yılları arasında yaşamış önemli bir İslam bilgini ve hekimdir. Orta Çağ'da hem Doğu hem de Batı dünyasında büyük bir etki yaratan bir bilim adamı ve filozof olarak tanınır.