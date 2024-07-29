İbn-i Sina'nın listesinde 1 numarada! Vücuda reset atan besin, organları baştan aşağı temizliyor

İbn-i Sina’nın sağlık önerileri, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde durur ve genel olarak dengeli bir yaşam tarzını teşvik eder.



İşte bazı temel sağlık önerileri:



1. DENGELİ BESLENME



İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşam için dengeli ve çeşitli bir beslenme önerir. Besinlerin vücut üzerindeki etkilerini iyi anlamış ve sağlıklı yaşam için belirli yiyeceklerin tüketilmesini tavsiye etmiştir. Örneğin:



Yiyeceklerin Tazeliği: Taze yiyeceklerin, sağlıklı bir diyet için önemini vurgulamıştır.



Yemeklerin Uygunluğu: Vücut tipine ve mevsime göre uygun yemeklerin seçilmesini önerir.