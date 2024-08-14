İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü

UYARI! Ancak, her bitki gibi, kuzukulağı da dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli veya aşırı kullanım bazı insanlar için yan etkilere veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce bir sağlık uzmanına veya doğal tedavi uzmanına danışmak önemlidir.