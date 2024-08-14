İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü
Doğada bulunan bazı bitkiler, vücudu temizleyerek hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında bulunan ve günümüze kadar gelen bir bitki var ki adeta vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor. Bu bitki dünya tıp tarihine de damga vuruyor. Çünkü İbn-i Sina'nın favorisi olan bu bitki beyni çalıştırıyor, kanı temizliyor, sindirim sistemini düzenliyor.
İbn-i Sina, tıp alanında özellikle "el-Kanun fi't-Tıbb" (Tıp Kanunu) adlı eseriyle tanınır. Bu eser, Batı tıbbının temel metinleri arasında yer alarak Ortaçağ boyunca Avrupa'da da büyük etki yapmıştır.İbni Sina, Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen, İslam dünyasının önemli filozof ve hekimlerinden biridir. İbn-i Sina özellikle doğada bulunan bazı besinlerin şifasına dikkat çeker.