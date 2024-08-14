İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü

Doğada bulunan bazı bitkiler, vücudu temizleyerek hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında bulunan ve günümüze kadar gelen bir bitki var ki adeta vücudu yeniden doğmuş gibi yapıyor. Bu bitki dünya tıp tarihine de damga vuruyor. Çünkü İbn-i Sina'nın favorisi olan bu bitki beyni çalıştırıyor, kanı temizliyor, sindirim sistemini düzenliyor.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 1

İbn-i Sina, tıp alanında özellikle "el-Kanun fi't-Tıbb" (Tıp Kanunu) adlı eseriyle tanınır. Bu eser, Batı tıbbının temel metinleri arasında yer alarak Ortaçağ boyunca Avrupa'da da büyük etki yapmıştır.İbni Sina, Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen, İslam dünyasının önemli filozof ve hekimlerinden biridir. İbn-i Sina özellikle doğada bulunan bazı besinlerin şifasına dikkat çeker.

SAĞLIK HABERLERİ

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 2

Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina’nın reçeteleri arasında bulunan ve 'beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı' şeklinde anlattığı "kuzu kulağı" en faydalı besinler arasında yer alıyor.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 3

Kuzu kulağı, görüntüsüyle ıspanak roka ya da pazıya benzese de birçok bitkiden çok farklı. Kuzu kulağı özellikle vücut sağlığı için pek çok fayda sağlıyor.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 4

Salatalarda tüketilen, yemeği pişirilen ya da kaynatılıp içilen kuzu kulağı adeta vitamin deposu. Demir ve fosfor zengini olan kuzu kulağı, sindirim sistemini düzenliyor, beyni çalıştırıyor ve mideye fayda sağlıyor.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 5

Sağlık açısından faydalı ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, tezgahlardaki yerini almaya başladı

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 6

. A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağının, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 7

Ekşimsi bir tadı olduğu için "tırşık" diye isimlendirilen bitki, salata olarak tüketildiği gibi pişirilerek de yeniyor.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 8

BOĞAZ AĞRISINMA İYİ GELİR

Kuzukulağı bitkisi genellikle görüntüsüyle ıspanak ile karıştırılır. Kuzukulağı inatçı öksürüğe iyi gelir. Soğuk algınlığı, bronşit gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının doğal tedavisi olabilir.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 9

İLTİHABI VE ENFEKSİYONU AZALTIR 

Kuzukulağı anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle, bazı durumlarda ağız içi iltihapları veya diğer hafif iltihaplanmaların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 10

SİNDİRİM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR

Düzenli olarak kullanıldığında idrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerin iyi çalışmasını sağlar. Sindirim sürecinin yavaş olmasından kaynaklı kabızlık problemini, bağırsakların yumuşamasını sağlayarak yok eder.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 11

CİLDE ÇOK YARARLIDIR

Kuzu kulağının cilde faydası çoktur. Egzama, sedef, sivilce, akne gibi cilt problemlerinden şikayetçiyseniz kuzu kulağı bitkisi ile hemen tanışmalısınız. 1 litre suya 50 gram kuzu kulağı ekleyip 10-15 dakika kaynatın ve elde ettiğiniz suyu aralıklarla günde 3 bardak tüketin. Kuzu kulağı cildi yeniler ve onarır. Sivilce oluşumunu tamamen ortadan kaldırır.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 12

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

Güneşlenme sonrası cildinize aşırı yanık ve kızarıklık oluyorsa kuzu kulağı imdadınıza yetişebilir.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 13

Güneşlenme sonrasında aşırı bir yanma hissi yaşıyorsanız ya da cildinizde güneş kaynaklı lekelenmeler var ise bir miktar kuzu kulağını haşlayıp ezerek püre haline getirin. Daha sonra şikâyet ettiğiniz bölge üzerine uygulayıp bir süre bekletin.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 14

CİLT YARALARINI İYİLEŞTİRİR

Cildi yatıştırıcı etkileri nedeniyle, hafif yanıklar, cilt tahrişleri veya küçük yaraların tedavisinde kullanılabilir.

İbn-i Sina'nın şifa reçetesi! Kanı temizleyen bitki, doğal iltihap sökücü - 15

UYARI! Ancak, her bitki gibi, kuzukulağı da dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli veya aşırı kullanım bazı insanlar için yan etkilere veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce bir sağlık uzmanına veya doğal tedavi uzmanına danışmak önemlidir.

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