İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni

D vitamini bağışıklık fonksiyonu, kemik sağlığı ve ruh hali düzenlemesi için hayati önem taşır. Eksiklik belirtileri arasında yorgunluk, ruh hali değişiklikleri, kemik ağrıları, saç dökülmesi, sık enfeksiyonlar, gecikmiş yara iyileşmesi ve konsantrasyon zorluğu bulunur. Kışın D vitaminini artırmak için güneş ışığı alın, besin kaynaklarını dahil edin, takviyeleri değerlendirin, egzersiz yapın, dengeli bir diyet uygulayın, iyi uyuyun ve susuz kalmayın. İşte vücudunuzda D vitamini eksikliği olduğunun 7 önemli işareti

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 1

D vitamini sağlık için olmazsa olmaz bir vitamindir. Bağışıklık fonksiyonu, kemik sağlığı ve ruh hali düzenlemesiyle ilişkili çok çeşitli işlevlerde rol aldığı bilinmektedir.

SAĞLIK HABERLERİ

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 2

D vitamini güçlü kemikler ve genel sağlık için normal bağışıklık işlevi sağlar. Bu temel bileşenin eksikliği, özellikle kış aylarında her türlü fiziksel ve ruhsal sağlık sorununa yol açar. D vitamini eksikliğini gösterebilecek en yaygın belirtiler şunlardır:

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 3

1- YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Bütün gece dinlendikten sonra bile çoğu zaman yorgun hissetmek D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu en sık görülen semptomdur: bitkinliğin veya kas zayıflığının devam etmesi. Kaslarınızda zayıflık hissedersiniz ve bu kolay şeyleri bile zorlaştırır.

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 4

2- RUH HALİ DEĞİŞİKLİKLERİ

İç Hastalıkları Doktoru Divya Gopal, İç Hastalıkları Danışmanı,, "Düşük D vitamini seviyeleri depresyon, anksiyete veya hatta sinirlilik gibi ruh hali değişiklikleriyle ilişkilidir. Sadece mantıksız bir şekilde düşük hissediyor olabilirsiniz veya belki de ruh haliniz düzensiz bir şekilde değişecektir. D vitamini serotonin üretimiyle bağlantılıdır; eksikliğinin depresyona veya ruh hali değişikliklerine neden olduğu varsayılmaktadır."

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 5

3- KEMİK AĞRISI

D vitamini eksikliği kemiklerde veya kaslarda bir tür ağrıya veya sızıya neden olur ve bu bazen özellikle alt sırtta, kalçalarda ve eklemlerde ağrıya neden olabilir. D vitamini kemikleri güçlendirir. Eksikliğinde ağrı, sızı veya kırıklara neden olabilir.

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 6

4- SAÇ DÖKÜLMESİ

Ciddi eksiklik saç incelmesine veya kaybına bağlanmıştır. Yine de daha fazla saç dökülmesi veya incelmesi de D vitamini eksikliği olarak görülebilir. Bu nedenle, saçınızın sağlığındaki değişikliklere dikkat edin.

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 7

5- SIK ENFEKSİYONLAR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abizer Mankad'a göre, "Düşük D vitamini seviyeleri bağışıklık fonksiyonunuzu tehlikeye atar ve soğuk algınlığı gibi her türlü hastalığa kolayca yakalanmanıza neden olur. Enfeksiyonlar genellikle aşırı sıklıkta olduğunda sizi kolayca etkiler, bu da bağışıklık sisteminizin zayıf olduğunu gösterir ve bu da vücudunuzun D vitamini seviyesinin çok düşük olmasına neden olabilir."

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 8

6- İYİLEŞMEYEN YARALAR

Yara iyileşmesi, iyileşme süreçlerinde çok uzun sürdüğü ve dokuyu onarmak için düşük D vitamini seviyelerinin dağıtıldığını yansıttığı için abartılı bir zaman alabilir. Düşük D vitamini seviyelerinin bir sonucu olarak yetersiz kalsiyum alımı nedeniyle kaslarda ağrı veya kramp olabilir.

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 9

7- KONSANTRE OLMA ZORLUĞU

Bazen "beyin sisi" olarak bilinen, odaklanma zorluğu veya zihinsel olarak uyuşuk hissetme, D vitamini eksikliğiyle ilişkilendirilebilir.

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 10

D VİTAMİNİ ARTIRMAK İÇİN İPUÇLARI

Soğuk aylarda yeterli D vitamini almak zordur, ancak sağlığınızı desteklemek için bazı basit adımlar vardır:

Güneş Işığına Maruz Kalma: Gün içinde en azından biraz güneş ışığı almak için dışarı çıkın.

Beslenme Kaynakları: Yağlı balık, yumurta sarısı ve süt gibi D vitamini içeren yiyecekleri ve tahılları tüketin.

Takviyeler: D vitamini takviyesi yapın ancak her zaman doktorunuza danışın çünkü o uygun dozu verecektir.

İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni - 11

Egzersiz: D vitamini emilimini ve genel sağlığınızı artıracak düzenli fiziksel aktivite yapın.

Sağlıklı Bağışıklık: Dengeli bir diyet ve uyku ile uygun bağışıklığı sağlayın. Stresi en aza indirmeye çalışın.

Su Kaybınızı Önleyin: Susuz kalmamak ve sağlığınız için bol su içtiğinizden emin olun.
Tüm bu kolay yöntemleri kullanarak, en azından kış aylarında, her zaman sağlıklı D vitamini seviyelerini ve dolayısıyla iyi sağlığınızı yönetebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER