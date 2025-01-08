İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni

5- SIK ENFEKSİYONLAR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abizer Mankad'a göre, "Düşük D vitamini seviyeleri bağışıklık fonksiyonunuzu tehlikeye atar ve soğuk algınlığı gibi her türlü hastalığa kolayca yakalanmanıza neden olur. Enfeksiyonlar genellikle aşırı sıklıkta olduğunda sizi kolayca etkiler, bu da bağışıklık sisteminizin zayıf olduğunu gösterir ve bu da vücudunuzun D vitamini seviyesinin çok düşük olmasına neden olabilir."