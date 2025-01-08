İç hastalıkları doktoru açıkladı: Vücuttaki eksikliği "beyin sisi" nedeni
D vitamini bağışıklık fonksiyonu, kemik sağlığı ve ruh hali düzenlemesi için hayati önem taşır. Eksiklik belirtileri arasında yorgunluk, ruh hali değişiklikleri, kemik ağrıları, saç dökülmesi, sık enfeksiyonlar, gecikmiş yara iyileşmesi ve konsantrasyon zorluğu bulunur. Kışın D vitaminini artırmak için güneş ışığı alın, besin kaynaklarını dahil edin, takviyeleri değerlendirin, egzersiz yapın, dengeli bir diyet uygulayın, iyi uyuyun ve susuz kalmayın. İşte vücudunuzda D vitamini eksikliği olduğunun 7 önemli işareti
D vitamini sağlık için olmazsa olmaz bir vitamindir. Bağışıklık fonksiyonu, kemik sağlığı ve ruh hali düzenlemesiyle ilişkili çok çeşitli işlevlerde rol aldığı bilinmektedir.