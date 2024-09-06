İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor
Pazar tezgahında bol bol bulunan ve her mevsim sıklıkla tüketilen yeşil biber, içindeki kapsaisin ile metabolizmayı hızlandırıp vücuda depolanmış yağların parçalanmasına yardımcı oluyor. Yeşil biber, sadece kilo vermeyi desteklemiyor. Ayrıca sağlık içinde çeşitli faydaları var.
Yeşil biberler demir, potasyum ve C ve A vitaminleri de dahil olmak üzere temel vitamin ve minerallerle doludur ve bunların hepsi düzgün vücut işlevi için çok önemlidir.