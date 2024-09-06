İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor

Pazar tezgahında bol bol bulunan ve her mevsim sıklıkla tüketilen yeşil biber, içindeki kapsaisin ile metabolizmayı hızlandırıp vücuda depolanmış yağların parçalanmasına yardımcı oluyor. Yeşil biber, sadece kilo vermeyi desteklemiyor. Ayrıca sağlık içinde çeşitli faydaları var.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 1

Yeşil biberler demir, potasyum ve C ve A vitaminleri de dahil olmak üzere temel vitamin ve minerallerle doludur ve bunların hepsi düzgün vücut işlevi için çok önemlidir.

SAĞLIK HABERLERİ

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 2

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Yeşil biberlerdeki temel bileşen olan kapsaisin, metabolizmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Kapsaisin, tüketildiğinde ısı üreterek metabolizmayı artırır.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 3

Kilo kaybı, daha hızlı bir metabolizmanın neden olduğu depolanmış yağın parçalanmasıyla oluşur. Yağ asitlerinin parçalanması, biberlerdeki B5 vitamininin varlığıyla desteklenir. Ayrıca, yeşil biberlerin kalorisi yoktur ve bu da onu yemeklerle mükemmel bir eşlikçi yapar.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 4

GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Dünya Sağlık Örgütü, A vitamini eksikliğinin gece körlüğüne yol açabileceğini belirtiyor. Daha ciddi durumlarda geri dönüşü olmayan körlüğe neden olabilir.

Yeşil biberler, görmeye yardımcı olabilecek A vitamini açısından zengindir. Ayrıca, göz sağlığı için faydalı olan bakır da yeşil biberde bulunur.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 5

IŞILTILI BİR CİLT

Yeşil biberlerde bulunan güçlü antioksidan C vitamini, cildi sıkı ve sağlıklı tutan temel kolajeni üretmeye yardımcı olur. Bir bariyer görevi görerek hasarı önler.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 6

Çokça tartışılan fitonutrientler kırışıklıkları, lekeleri, sivilceleri, kızarıklıkları ve akneyi etkili bir şekilde tedavi ederken, E vitamini cilde faydalı olan doğal olarak oluşan yağlar oluşturur.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 7

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR

Yeşil biberleri yemeklerinizle birlikte yemek, kendinizi daha mutlu ve daha az endişeli hissetmenize de yardımcı olabilir. Yeşil biberler, antidepresan görevi gören ve neşeli bir ruh hali sürdürmenize yardımcı olmak için "iyi hissetme" endorfinleri salgılayan kapsaisin içerir.

İçindeki "kapsaisin" metabolizmayı hızlandırıyor! Kalorisi yok: Depolanmış yağları parçalıyor - 8

HASTALIKLARI ÖNLER

Yeşil biberlerdeki fitonutrientler astım, öksürük ve soğuk algınlığı gibi akciğer rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur ve ayrıca solunum yollarını sakinleştirir ve akciğer kanseri riskini azaltır. Antibakteriyel özellikleri nedeniyle, ayak mantarı, zona ve kolon enfeksiyonları gibi hastalıklara karşı bizi korur.

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