İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor
Kajular sadece lezzetli bir atıştırmalık değil; besin değeri yüksek bir gıdadır. Bunları ıslatılmış olarak yemek, sindirimini kolaylaştırarak ve daha besin yoğun hale getirerek faydalarını çoğaltır. Islatılmış kaju sadece sağlığınız için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda öğünlerinize veya atıştırmalıklarınızı daha lezzetli hale getirebilir. İşte günlük diyete ıslatılmış kaju eklemenin şaşırtıcı faydalarından bazıları.
SAĞLIKLI BİR KALBE MERHABA
Kajular, kalp sağlığı için harika olan özellikle tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar olmak üzere sağlıklı yağlar açısından zengindir.
İyi kolesterolü (HDL) yükselterek ve kötü kolesterolü (LDL) azaltarak, bu sağlıklı yağlar kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.
2019 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, kajular kalp sağlığı için çok iyi ve sağlıklı kabul edilir. Dolaşımı iyileştirdiği ve kan basıncını kontrol ettiği için, ıslatılmış kajulardaki magnezyum kalp sağlığını da destekler.