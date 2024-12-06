İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor

GÜZEL BİR CİLT VE GÜÇLÜ PARLAK SAÇLAR

Parlak bir cilde ve güzel saçlara sahip olmak mı istiyorsunuz? Kajular cevaptır! Cildinizi sıkı ve genç tutan kolajen oluşumu için gerekli bir mineral olan bakır açısından zengindir.

Bakır ayrıca saçların erken beyazlamasını azaltmaya da katkıda bulunur. Islatılmış kajuları günlük olarak yemek, bu besinleri daha biyoyararlanabilir hale getirir ve doğal bir parlaklık ve daha sağlıklı saçlar sağlar.