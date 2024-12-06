İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor

Kajular sadece lezzetli bir atıştırmalık değil; besin değeri yüksek bir gıdadır. Bunları ıslatılmış olarak yemek, sindirimini kolaylaştırarak ve daha besin yoğun hale getirerek faydalarını çoğaltır. Islatılmış kaju sadece sağlığınız için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda öğünlerinize veya atıştırmalıklarınızı daha lezzetli hale getirebilir. İşte günlük diyete ıslatılmış kaju eklemenin şaşırtıcı faydalarından bazıları.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 1

SAĞLIKLI BİR KALBE MERHABA

Kajular, kalp sağlığı için harika olan özellikle tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar olmak üzere sağlıklı yağlar açısından zengindir.

İyi kolesterolü (HDL) yükselterek ve kötü kolesterolü (LDL) azaltarak, bu sağlıklı yağlar kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

2019 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, kajular kalp sağlığı için çok iyi ve sağlıklı kabul edilir. Dolaşımı iyileştirdiği ve kan basıncını kontrol ettiği için, ıslatılmış kajulardaki magnezyum kalp sağlığını da destekler.

SAĞLIK HABERLERİ

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 2

HAFIZA VE BEYİN GÜCÜ İÇİN HARİKA

Beyin gelişimi için gerekli olan çinko, demir ve magnezyum gibi besinler kajuda bol miktarda bulunur. Stresi azaltmaya ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olurken, demir beyne daha iyi oksijen iletimi sağlar.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 3

2022 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, özellikle kavrulmuş kajular beyin sağlığı için en faydalı olanlardır. Islatılmış kajular, "iyi hissetme" hormonu olan serotonin üretimini destekleyen triptofan içerdiğinden, onları yemek ruh halinizi de yükseltebilir.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 4

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

Kajuların vitamin emilimini engelleyebilen bir bileşik konsantrasyonu olan fitik asit, ıslatma ile parçalanır. Bu, ıslatılmış kajuların sindirimini kolaylaştırır ve vücudunuzun vitamin ve minerallerini emmesini iyileştirir. Sağlıklı bir bağırsak ve kabızlığın önlenmesi, kajuların yüksek diyet lifi içeriğinin diğer faydalarıdır.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 5

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN BİR NİMET

Kajular, güçlü kemikler için gerekli mineraller olan magnezyum, kalsiyum ve fosfor ile doludur. Islatılmış kajuların düzenli tüketimi kemik yoğunluğunun korunmasına ve osteoporoz gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 6

2020'de yayınlanan çalışma, düzenli olarak kaju yemenin ağrı şiddetini azalttığını, prooksidan/antioksidan dengesini geri kazandırdığını ve eklem iltihabını ve doku hasarını sınırladığını buldu. Kajulara eklenen K vitamini ayrıca daha iyi kalsiyum emilimine yardımcı olarak kemik sağlığını daha da destekler.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 7

GÜZEL BİR CİLT VE GÜÇLÜ PARLAK SAÇLAR

Parlak bir cilde ve güzel saçlara sahip olmak mı istiyorsunuz? Kajular cevaptır! Cildinizi sıkı ve genç tutan kolajen oluşumu için gerekli bir mineral olan bakır açısından zengindir.

Bakır ayrıca saçların erken beyazlamasını azaltmaya da katkıda bulunur. Islatılmış kajuları günlük olarak yemek, bu besinleri daha biyoyararlanabilir hale getirir ve doğal bir parlaklık ve daha sağlıklı saçlar sağlar.

İçindeki magnezyum kalbi kuvvetlendiriyor: Bir gece suda bekletip tüketince kolesterolü sıfırlıyor - 8

KAJULAR NASIL ISLATILIR?

Bir avuç kajuyu bir gece veya en az 4-5 saat suda bekletin. Yemeden önce süzün ve durulayın. Bunları olduğu gibi yiyebilir veya smoothielerde, salatalarda veya tatlılarda kullanabilirsiniz.

Kaju fıstığının besin değeri (100g başına)

  • Kalori: 553
  • Protein: 18g
  • Yağlar: 44g (çoğunlukla sağlıklı yağlar)
  • Karbonhidratlar: 30g
  • Lif: 3.3g
  • Magnezyum: 292mg
  • Demir: 6.7mg
  • Bakır: 2.2mg

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. 

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