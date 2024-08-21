İçindeki Omega-3 balığı bile solluyor! Vitamin aşısı kadar etkili
Vücudunuzun dayanıklılığını artırmak için Omega-3'e ihtiyacınız var. 1970'lerde yapılan araştırmalar, Omega-3 açısından zengin balık tüketen Grönland'daki Eskimolar arasında Omega-3'lerin daha düşük kalp hastalığı riskinden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı. O zamandan beri Omega-3 oldukça popüler hale geldi. Omega-3 sadece balıkta bulunmuyor. Bazı besin kaynakları da en az balık kadar içinde omega-3 barındırıyor.
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN ROLÜ
Omega-3 yağ asitleri, özellikle trigliserit seviyelerini düşürerek kalp sağlığına katkıda bulunabilen "sağlıklı yağlar" olarak kabul edilir. Yağlı balık (somon, uskumru), keten tohumu ve chia tohumu gibi omega-3 açısından zengin yiyecekleri dahil etmek, bu temel yağ asitlerinin diyet alımınızı artırmak ve kardiyovasküler refahı desteklemek için faydalı olabilir.