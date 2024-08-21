İçindeki Omega-3 balığı bile solluyor! Vitamin aşısı kadar etkili

3 TEMEL OMEGA-3 YAĞ ASİDİ TÜRÜ VAR

Uzmanlara göre; "Alfa-linolenik asit (ALA), diyetinizde bulunan baskın omega-3 yağ asididir. Vücudunuz öncelikle enerji için ALA'yı kullanırken, biyolojik olarak aktif omega-3 formları olan EPA ve DHA'ya dönüşebilir. Bu dönüşüm sürecinin verimsiz olduğunu ve ALA'nın yalnızca küçük bir yüzdesinin bu aktif formlara dönüştürüldüğünü belirtmek önemlidir. Eikosapentaenoik asit (EPA), yağlı balık ve balık yağı gibi hayvansal ürünlerde bulunur ve bazı mikroalgler de EPA içerir.”