İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor
İdrar yapma sıklığı, sağlıklı yetişkinler için günde ortalama 6-7 kez olmak üzere sağlık hakkında çok şey söyleyebilir. Sıvı alımı, diyet ve tıbbi durumlar gibi faktörler sıklığı etkiler. Sık veya az idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonları, diyabet veya dehidratasyon gibi olası sorunlara işaret edebilir. Önemli değişiklikler veya rahatsızlıklar için tıbbi yardım alın.
Ne sıklıkla idrara çıkma isteği hissediyorsunuz? Mesanenizi rahatlatmak için sık sık tuvalete giden biri misiniz? Yoksa tam tersi mi? İdrar yapma sıklığınız sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir