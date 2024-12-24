İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor

İdrar yapma sıklığı, sağlıklı yetişkinler için günde ortalama 6-7 kez olmak üzere sağlık hakkında çok şey söyleyebilir. Sıvı alımı, diyet ve tıbbi durumlar gibi faktörler sıklığı etkiler. Sık veya az idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonları, diyabet veya dehidratasyon gibi olası sorunlara işaret edebilir. Önemli değişiklikler veya rahatsızlıklar için tıbbi yardım alın.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 1

Ne sıklıkla idrara çıkma isteği hissediyorsunuz? Mesanenizi rahatlatmak için sık sık tuvalete giden biri misiniz? Yoksa tam tersi mi? İdrar yapma sıklığınız sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir

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İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 2

SAĞLIKLI İDRAR YAPMA SIKLIĞI

Tuvalet alışkanlıklarınız, düşündüğünüzden daha fazla sağlık durumu hakkında bilgi verebilir. İdrar yapma sıklığı, vücudunuzun iyi çalışıp çalışmadığını veya dikkatinizi gerektiren olası bir sorun olup olmadığını gösterebilir.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 3

Ortalama olarak, sağlıklı bir yetişkin 24 saat içinde 6-7 kez idrar yapar. Uzmanlara göre, kişi sağlıklı ve mutluysa günde 4 ila 10 kez idrar yapmak da normal kabul edilir.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 4

Benzer şekilde, geceleri normalde bir kez veya hiç idrar yapmamalısınız. Geceleri tuvalete sık sık gitmek bir soruna işaret edebilir. İdrar yapma sıklığı çocuklarda değişir.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 5

İdrar yapma sıklığı, hormonal değişikliklere ve mesane üzerindeki baskıya bağlı olarak da değişebilir. Hamile kadınlarda geçici mesane kontrol sorunları yaygındır. Genellikle doğumdan sonra 8 haftaya kadar yüksek sıklıkta olurlar.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 6


İdrar yapma sıklığınız ayrıca günde ne kadar sıvı içtiğinize de bağlıdır. İdrar yapma sıklığınızı etkileyen bir diğer faktör de aldığınız sıvı türüdür. Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılanlar gibi bazı ilaçlar idrar yapma sıklığını artırabilir. Bu tür ilaçlara diüretik denir.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 7

İDRAR YAPMA SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  • Yaş
  • Mesane boyutu
  • Sıvı alımı
  • Diyet: Diüretik veya tuzlu yiyecekler idrar yapma sıklığınızı etkileyebilir
  • Alkol ve kafein alımı
  • Tıbbi durumlar; yüksek tansiyon, diyabet ve idrar yolu enfeksiyonları (İYE)
  • Belirli ilaçlar ve takviyeler
  • Fiziksel aktivite
  • Çevresel faktörler
İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 8

SIK İDRARA ÇIKMA NE ANLAMA GELİR?

Her zamankinden daha sık tuvalete koştuğunuzu fark ederseniz, bunun nedeni şunlar olabilir:

Artan sıvı alımı: Basit gerçek şu ki, kafein veya alkol gibi daha fazla su içeceği içmek daha sık idrara çıkmaya yol açabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE): İdrar yaparken aşağıda yanma hissi hissederseniz, bu İYE belirtisi olabilir.

Diyabet: Çok sık idrara çıkmak, kontrol edilemeyen kan şekerinin bir belirtisi olabilir.

Aşırı aktif mesane: Mesaneniz dolu olmasa bile çok sık idrara çıkma isteği duyuyorsanız ve idrara çıktığınızda çok az idrar çıkıyorsa, bunun nedeni mesanenizin aşırı aktif olması olabilir.

Gebelik: Hamile kadınlarda hormonal değişiklikler ve mesane üzerindeki baskı sık idrara çıkmaya neden olur.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 9

DAHA AZ İDRARA ÇIKMA NEYİ İŞARET EDER

Normalden daha az idrara çıkıyorsanız bu şunları gösterebilir:

Dehidratasyon: Yeterince su içmiyorsanız, idrarınız yoğunlaşır ve tuvalete gitme sıklığınız azalır. Bu, dehidratasyonun bir göstergesidir.

Böbrek sorunları: Böbrek taşı veya enfeksiyon gibi bazı durumlar normal idrara çıkmayı değiştirebilir.

İdrar tutulması: Bazı kişilerde prostat sorunları veya sinirle ilgili durumlar nedeniyle idrar tutulması meydana gelir. Bu, mesaneyi boşaltmada zorluğa yol açar.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 10

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?

İdrar sıklığında ani ve ani bir değişiklik fark ederseniz tıbbi yardım almanız en iyisidir. Sağlıklı bir yetişkinin idrarı açık sarı renktedir. Herhangi bir değişiklik altta yatan bir durumu gösterebilir.

İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor - 11

Benzer şekilde, idrar yaparken herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz veya idrarınızda kan bulursanız, doktorunuzla konuşabilirsiniz.

Mesanenizi sağlıklı ve mutlu tutmak için ne yapmalısınız?

  • Her gün 8-10 bardak su için.
  • Kafein gibi içecekleri sınırlayın.
  • Alkol tüketimi idrara çıkma sıklığınızı bozabilir. Miktarını azaltmaya veya kaçınmaya çalışın.
  • Pelvik taban egzersizleri yapmak mesane kontrolünüzü güçlendirebilir.
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