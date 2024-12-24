İdrar yapma sıklığınız vücudunuza sinyal veriyor: Bu hastalıklar sinsice "geliyorum" diyor

SIK İDRARA ÇIKMA NE ANLAMA GELİR?

Her zamankinden daha sık tuvalete koştuğunuzu fark ederseniz, bunun nedeni şunlar olabilir:

Artan sıvı alımı: Basit gerçek şu ki, kafein veya alkol gibi daha fazla su içeceği içmek daha sık idrara çıkmaya yol açabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE): İdrar yaparken aşağıda yanma hissi hissederseniz, bu İYE belirtisi olabilir.

Diyabet: Çok sık idrara çıkmak, kontrol edilemeyen kan şekerinin bir belirtisi olabilir.

Aşırı aktif mesane: Mesaneniz dolu olmasa bile çok sık idrara çıkma isteği duyuyorsanız ve idrara çıktığınızda çok az idrar çıkıyorsa, bunun nedeni mesanenizin aşırı aktif olması olabilir.



Gebelik: Hamile kadınlarda hormonal değişiklikler ve mesane üzerindeki baskı sık idrara çıkmaya neden olur.