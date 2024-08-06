İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor
Karbonhidrat, lif, manganez, C vitamini, K vitamini, E vitamini zengini olan ve vücuttaki enfeksiyonla doğal yollarla mücadele eden kızılcığın sağlığa pek çok faydası var. Türkiye'de genellikle serin ve nemli yerlerde yetişen kızılcık bağışıklık artırıcı bitkisel özlerle doludur. Özellikle idrar yolları sorunu yaşıyorsanız kızılcı suyu etkili bir doğal ilaç olabilir.
Kızılcık meyvesi özellikle Orta ve Kuzey Amerika'da yetişen ve Türkiye'de de bazı bölgelerde bulunan bir kırmızı, yuvarlak ve parlak renkli bir meyve.