İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor

İç Anadolu'da ise, daha çok serin mikro iklim koşullarına sahip olan yerlerde yetişebilir. Kızılcık, asitli toprakları ve ılıman iklim koşullarını tercih eden bir bitki olduğu için Türkiye'nin bu bölgelerinde doğal olarak yetişebilmektedir.