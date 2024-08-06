İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor

Karbonhidrat, lif, manganez, C vitamini, K vitamini, E vitamini zengini olan ve vücuttaki enfeksiyonla doğal yollarla mücadele eden kızılcığın sağlığa pek çok faydası var. Türkiye'de genellikle serin ve nemli yerlerde yetişen kızılcık bağışıklık artırıcı bitkisel özlerle doludur. Özellikle idrar yolları sorunu yaşıyorsanız kızılcı suyu etkili bir doğal ilaç olabilir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 1

Kızılcık meyvesi özellikle Orta ve Kuzey Amerika'da yetişen ve Türkiye'de de bazı bölgelerde bulunan bir kırmızı, yuvarlak ve parlak renkli bir meyve.

SAĞLIK HABERLERİ

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 2

Kızılcık, Türkiye'de genellikle serin ve nemli iklimi olan bölgelerde yetişir. Bu bölgeler genellikle Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğu kesimleri ve bazı iç Anadolu bölgelerini kapsar.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 3

Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle yüksek rakımlı alanlarda kızılcığın bolca bulunduğu bilinir. Marmara Bölgesi'nde ise, daha çok ormanlık ve yarı nemli alanlarda yetişir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 4

İç Anadolu'da ise, daha çok serin mikro iklim koşullarına sahip olan yerlerde yetişebilir. Kızılcık, asitli toprakları ve ılıman iklim koşullarını tercih eden bir bitki olduğu için Türkiye'nin bu bölgelerinde doğal olarak yetişebilmektedir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 5

Tadı oldukça ekşi olan kızılcık meyvesi, genellikle marmelat, sos veya komposto gibi tatlı ve içeceklerde kullanılır.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 6

Güçlü bir antioksidan olan ve C vitamini açısından zengin olan kızılcık, bağışıklığı güçlendirici etkisiyle bilinir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 7

Geleneksel tıpta, kızılcık meyvesinin bazı sağlık yararları olduğuna inanılır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabileceği düşünülür.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 8

İçeriğindeki yüksek miktardaki antioksidanlar özellikle kızılcığa koyu rengini veren antosiyaninler ve flavonoidler sayesinde iltihap giderici etkiye sahiptir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 9

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DÜZENLER

Bağırsak sağlığınızı çeşitli şekillerde iyileştirebilir. Örneğin, kolon ve gastrointestinal kanserlerle bağlantılı safra asitlerini seyreltici etki gösterebilirler.

Çok fazla et, süt ürünü ve şeker tüketiyorsanız, bu küçük meyveler sindirim sisteminize iyi bakterileri geri kazandırmaya yardımcı olabilir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 10

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ BULUNUR

Kızılcık; antioksidan, antienflamatuar, antibakteriyel ve bağışıklık artırıcı bitkisel özlerle doludur. Özellikle kırmızı meyvelerde bulunan fitokimyasallar kansere neden olan moleküllerle savaşır.

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, araştırmacılar kızılcık özlerini insanlardaki meme kanseri hücreleri üzerinde test ettiler ve 4 saat içinde kanserli hücrelerin çoğunun yok olduğunu gördüler.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 11

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İÇİN KIZILCIK SUYU

Kızılcık suyu, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede popüler bir yöntemdir. Taze kızılcıkları sıkıp elde ettiğiniz suyu içebilirsiniz. Hazır kızılcık suları da satın alabilirsiniz; ancak, şeker eklenmemiş ve doğal ürünleri tercih etmek daha faydalı olacaktır.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu söküp atıyor! Suyunu sıkıp içmek vücudu yeniliyor - 12

UYARI! Herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli kullandığınız ilaç, kronik rahatsızlığınız ya da gebelik durumunuz varsa bu gibi doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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