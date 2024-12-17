İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin

İdrarınızı tutmak, bazen zararsız görünse de, önemli sağlık sonuçlarına yol açabilir. Mesane gerilir, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hasarı ve pelvik taban kas sorunları riskini artırır. Tekrar tekrar idrar tutmak mesane kaslarını zayıflatır ve potansiyel olarak idrar retansiyonuna ve mesane taşlarına yol açar.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 1

Çeşitli nedenlerden dolayı idrarınızı daha uzun süre tutmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bu durum çoğu zaman zararı gibi görünsede idrarınızı çok uzun süre tutmanın hiç tahmin etmediğiniz olumsuz sonuçları olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 2

İdrar yapma, böbrekleriniz, mesaneniz ve sinir sisteminiz arasında idrarı depolamak ve serbest bırakmak için koordineli bir çabayı içerir.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 3

Böbreğiniz, idrar üretmek için kandaki atık ürünleri, fazla suyu ve toksinleri filtreler. Bu, üreter adı verilen iki ince tüp aracılığıyla mesaneye gider. Mesane, idrarla doldukça genişleyen ve ortalama 400-600 mililitreye kadar tutabilen kaslı bir organdır.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 4

Mesane dolduğunda, duvarlarındaki gerilme reseptörleri beyne sinyaller gönderir ve idrara çıkma isteği hissedersiniz. Tuvalete gitmeyi seçerseniz, beyin mesane kaslarına kasılmaları ve sfinkter kaslarına gevşemeleri için sinyal gönderir ve idrarın üretradan akmasına izin verir.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 5

Ancak tuvalete gitmemeye karar verdiğinizde, beyin sfinkter kaslarına sıkılmaları için sinyal verir ve idrar içeride kalır.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 6

Mesane yaklaşık bir pint idrar tutabilse de, idrara çıkma isteği genellikle mesaneniz yaklaşık yarı dolu olduğunda başlar. Çoğu yetişkinde, ara sıra idrar tutmak sorun yaratmayabilir, ancak bunu alışkanlık haline getirirseniz sonuçları çok büyük olur.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 7

MESAN GERİLMESİ

İdrarınızı çok uzun süre tutmak mesane kaslarınızı zayıflatabilir. Bunun nedeni, idrar tuttuğunuzda mesanenin normal kapasitesinin ötesinde gerilmesidir. Zamanla, tekrarlanan gerilmeler kasları zayıflatabilir, mesanenizi tamamen boşaltmanızı zorlaştırabilir ve idrar retansiyonuna neden olabilir.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 8

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU RİSKİ

İdrarınızı uzun süre tutmak İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE) riskinizi artıracaktır. Bunun nedeni, idrardaki bakterilerin mesanenizde çoğalmak için daha fazla zamana sahip olmasıdır. İYE, idrar yaparken yanma hissine, pelvik ağrıya ve sık idrara çıkma isteğine neden olabilir.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 9

BÖBREK HASARI

İdrarınızı uzun süre tuttuğunuzda, böbreğe geri kaçabilir ve zamanla enfeksiyonlara veya böbrek hasarına neden olabilir. Bu duruma vezikoüreteral reflü denir.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 10

PELVİK TABAN KASI HASARI

İdrar yapma isteği hissettiğinizde idrarı boşaltmamak pelvik taban kaslarınıza baskı uygulayabilir. Bu kaslardan biri, üretrayı açıp kapatarak kontrol eden üretra sfinkteridir. İdrar tutma alışkanlığı haline geldiğinde, bu kaslar gerilir ve istemeden idrar sızdırmaya neden olur.

İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin - 11

MESANA TAŞLARI

İdrar mesanede çok uzun süre kaldığında, idrardaki mineraller kristalleşerek mesanede taşlar oluşturabilir, bu da idrar akışını engeller ve ağrıya neden olur.

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