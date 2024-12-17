İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin
İdrarınızı tutmak, bazen zararsız görünse de, önemli sağlık sonuçlarına yol açabilir. Mesane gerilir, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hasarı ve pelvik taban kas sorunları riskini artırır. Tekrar tekrar idrar tutmak mesane kaslarını zayıflatır ve potansiyel olarak idrar retansiyonuna ve mesane taşlarına yol açar.
Çeşitli nedenlerden dolayı idrarınızı daha uzun süre tutmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bu durum çoğu zaman zararı gibi görünsede idrarınızı çok uzun süre tutmanın hiç tahmin etmediğiniz olumsuz sonuçları olabilir.