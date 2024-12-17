İdrarınızı çok uzun süre tuttuğunuzda ne olur? Vücudunuzun sinyallerini dinleyin

Böbreğiniz, idrar üretmek için kandaki atık ürünleri, fazla suyu ve toksinleri filtreler. Bu, üreter adı verilen iki ince tüp aracılığıyla mesaneye gider. Mesane, idrarla doldukça genişleyen ve ortalama 400-600 mililitreye kadar tutabilen kaslı bir organdır.