İftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerileri. Sindirim için vücuda süre verin
17.02.2026 12:15
Son Güncelleme: 17.02.2026 12:18
NTV - Haber Merkezi
Ramazan ayında vücut sağlığını koruyabilmek için sahur ve iftarda sağlıklı besinler tüketmek gerekiyor. Diyetisyen İrem Omuzlu, Ramazan ayına özel sağlıklı beslenme önerilerine ntv.com.tr okurları için açıkladı.
RAMAZANDA YAPILAN EN BÜYÜK HATA
Ramazan ayında oruç tutmayı fırsat olşarak görüp sağlıklı beslenme hedefi birçok kişinin hedefleri arasında yer alıyor. Uzun süreli açlık yaşamanın ardından Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan iftar sofraları beslenme düzeninde büyük etkiye sahip oluyor.
Gece saatlerinde yapılan sahur Ramazan ayında çok büyük öneme sahip oluyor. Sahur yapmayı tercih etmeyenler için Diyetisyen İrem Omuzlu uyarılarda bulundu. Omuzlu “Kan şekerini dengede tutmak için mutlaka sahur yapılmalı. Sahuru atlamak yapılan en büyük hatalardan biri oluyor. Sahuru atlayıp zayıflamayı amaçlamak doğru değil sahur yapılmadığında iftarda daha fazla yeme durumunu yaşarız.” ifadelerini kullandı.
İFTAR DÜZENİ NASIL OLMALI?
Oruç tutulan günü tamamlanıp iftara ulaşıldığında ise sağlık beslenme durumunda ciddi hatalar yapılıyor. Özenle hazırlanan iftar sofraları hem gözümüzü hem de midemizi doyuruyor. İftara ulaşıldığında yaşanan açlık atağına karşı koyamayan kişiler şişkinlik problemleri yaşıyor.
Diyetisyen Omuzlu, sağlıklı bir iftarın yavaş ve adım adım tüketmekte olduğunu vurguladı. Omuzlu “İftarda adım adım ilerlemek çok önemli. Önce hurma ve 1 bardak ılık su ile iftarı açıp bir kase çorbayla devam edilmeli ardından bir 10 dakika ara vermek gerekiyor. Bunu yaparak beyine tokluk sinyalinin gitmesini sağlamış oluyoruz. Bu 10 dakika ara sayesinde yeme atağı azalacağı için daha dengeli ve sağlıklı bir beslenme gerçekleşecek. İftardan bir iki saat sonra tatlı ya da meyve tercih edilmeli. Sindirim için vücuda süre vermiş oluyoruz.”
SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?
Sahurdaki beslenme düzeni hakkında hafif beslenmenin önemini vurgulayan Omuzlu “Sahurda daha da hafif beslenilmeli klasik Türk kahvaltısı olarak düşünülebilir. 2 tane haşlanmış yumurtayla yüksek protein oranıyla birlikte daha uzun süre tok tutar. Yağ bakımından besin almak için genelde tuzsuz zeytinler tercih ediliyor ek olarak da kişi başına yarım avakado da tercih edilebilir. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmek daha uzun süre tok tutacaktır.” ifadeleriyle sahur önerilerinde bulundu.