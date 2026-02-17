İftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerileri. Sindirim için vücuda süre verin

Oruç tutulan günü tamamlanıp iftara ulaşıldığında ise sağlık beslenme durumunda ciddi hatalar yapılıyor. Özenle hazırlanan iftar sofraları hem gözümüzü hem de midemizi doyuruyor. İftara ulaşıldığında yaşanan açlık atağına karşı koyamayan kişiler şişkinlik problemleri yaşıyor.

Diyetisyen Omuzlu, sağlıklı bir iftarın yavaş ve adım adım tüketmekte olduğunu vurguladı. Omuzlu “İftarda adım adım ilerlemek çok önemli. Önce hurma ve 1 bardak ılık su ile iftarı açıp bir kase çorbayla devam edilmeli ardından bir 10 dakika ara vermek gerekiyor. Bunu yaparak beyine tokluk sinyalinin gitmesini sağlamış oluyoruz. Bu 10 dakika ara sayesinde yeme atağı azalacağı için daha dengeli ve sağlıklı bir beslenme gerçekleşecek. İftardan bir iki saat sonra tatlı ya da meyve tercih edilmeli. Sindirim için vücuda süre vermiş oluyoruz.”