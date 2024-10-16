Ihlamuru böyle içmek zehre dönüştürüyor: Yıllardır yanlış bilinen yöntem
Kış mevsimi geldiğinde soğuk algınlığına karşı en sık tüketilen bitki çayları arasında ıhlamur yer alıyor. Ihlamur bağışıklığı güçlendiriyor, öksürüğe iyi geliyor. Ancak ıhlamurun besin değerinden yararlanabilmek için doğru demlemek gerekiyor. Yıllardır herkesin yaptığı bir hata ıhlamurun besin değerini kaybetmesine neden olabiliyor.
Soğuk algınlığına karşı en sık tüketilen bitki çaylarından biri olan ıhlamur, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Ihlamurun faydalarından yararlanmak için doğru demleme tekniği büyük önem taşıyor.