İki hastalık arasında akıl almaz ilişki: Kanser geçirenler Alzheimer'dan korunuyor olabilir!

İKİ HASTALIK ARASINDA TERS İLİŞKİ

Kanser ve Alzheimer, özellikle yaşlanan nüfuslarda en sık görülen ve korkulan hastalıklar arasında. Ancak yıllar önce araştırmacılar, bu iki hastalık arasında ilginç bir ters ilişki olduğunu fark etti.

İlk gözlemler, kanser geçmişi olan kişilerin Alzheimer’a daha az yakalandığını, Alzheimer teşhisi alanların da kansere daha az yakalandığını ortaya koydu.