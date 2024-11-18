İki hastalık arasında akıl almaz ilişki: Kanser geçirenler Alzheimer'dan korunuyor olabilir!
Yeni araştırmalar, kanser ve Alzheimer hastalığı arasında dikkat çekici bir ilişkiyi ortaya koyuyor. Kanser geçmişi olan bireylerin Alzheimer’a yakalanma riskinin daha düşük olduğu, aynı şekilde Alzheimer teşhisi konulanların da kansere yakalanma olasılığının azaldığı belirtiliyor. Bilim insanları, bu bağlantının biyolojik mekanizmalarını anlamanın yeni tedavi yolları açabileceğini düşünüyor.
İKİ HASTALIK ARASINDA TERS İLİŞKİ
Kanser ve Alzheimer, özellikle yaşlanan nüfuslarda en sık görülen ve korkulan hastalıklar arasında. Ancak yıllar önce araştırmacılar, bu iki hastalık arasında ilginç bir ters ilişki olduğunu fark etti.
İlk gözlemler, kanser geçmişi olan kişilerin Alzheimer’a daha az yakalandığını, Alzheimer teşhisi alanların da kansere daha az yakalandığını ortaya koydu.