"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır

Sağlığa giden yol iyi bağırsaklarla döşenmiştir. Bağırsak sağlığı, genel sağlık için çok önemlidir. Sindirime yardımcı olmaktan besinleri emmeye, bağışıklığı ve ruh sağlığını desteklemeye kadar bağırsak, vücudumuzda önemli bir rol oynar. İyi dengelenmiş bir diyet yemek, bağırsak sağlığını iyileştirmenin bir yoludur.

Optimal bağırsak sağlığını korumak için, bağırsağı besleyen ve gelişen bir mikrobiyomu destekleyen doğru besinlere de ihtiyaç vardır.