"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır

Bağırsaklar vücutta ikinci beyin olarak kabul edilir. Bu nedenle vücudun genel sağlığını korumak için bağırsak sağlığını da önemsemeniz gerekir. Bağırsakların genel sağlığını korumak için ihtiyacınız olan 9 vitamin var. Bu vitaminlerin bulunduğu besinler bağırsakların en büyük dostu olarak kabul ediliyor.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 1

Bağırsak sağlığı, sindirime, besin emilimine, bağışıklığa ve ruh sağlığına yardımcı olarak genel sağlık için çok önemlidir.Magnezyum, B12 Vitamini, Çinko, D Vitamini, Kalsiyum, C Vitamini, Sodyum, L-Glutamin ve Potasyum dengeli bir mikrobiyomu destekleyerek sağlıklı bir bağırsağın korunmasında önemli bir rol oynar.

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"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 2

Sağlığa giden yol iyi bağırsaklarla döşenmiştir. Bağırsak sağlığı, genel sağlık için çok önemlidir. Sindirime yardımcı olmaktan besinleri emmeye, bağışıklığı ve ruh sağlığını desteklemeye kadar bağırsak, vücudumuzda önemli bir rol oynar. İyi dengelenmiş bir diyet yemek, bağırsak sağlığını iyileştirmenin bir yoludur.

Optimal bağırsak sağlığını korumak için, bağırsağı besleyen ve gelişen bir mikrobiyomu destekleyen doğru besinlere de ihtiyaç vardır.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 3

Besinler, bağırsak sağlığının bilinmeyen kahramanlarıdır. Bağırsaklarınızı iyileştirmeye gelince, çoğu kişi yalnızca belirli yiyecekleri ortadan kaldırmaya odaklanır. Ancak oyunun kurallarını değiştiren şey şudur; Doğru vitamin ve mineralleri eklemek, bağırsaklarınızın nasıl hissettiğini ve çalıştığını değiştirebilir!

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 4

Şiddetli kabızlık sorunuyla mücadele eden ve genellikle haftada sadece birkaç kez giden müşterilerime yardımcı oldum.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 5

Bu sadece rahatsız edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda enerjilerini ve ruh hallerini de etkiliyordu.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 6

Besin eksikliklerini gidererek günlük bağırsak hareketleri yaşamaya başladılar . Bazen günde 2-3 kez bile! Ancak konu sadece sindirimle ilgili değil. Bu besinler aynı zamanda bağışıklık sisteminizin güçlü destekçileridir.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 7

SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR İÇİN İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ 9 TEMEL VİTAMİN

MAGNEZYUM

Magnezyum, mutlu bir bağırsak için tüketmeniz gereken temel besinlerden biridir. Bağırsaklardaki kasları gevşetmeye yardımcı olur, bu da düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmek ve kabızlığı azaltmak için olmazsa olmazdır.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 8

Ek olarak, bağırsaktaki iltihabı azaltarak genel sindirim sağlığına katkıda bulunur. Diyetinize yapraklı yeşillikler (ıspanak, pazı), kuruyemişler (badem, kaju), tohumlar (kabak çekirdeği, keten tohumu), baklagiller ve tam tahıllar gibi magnezyum açısından zengin yiyecekler ekleyin.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 9

VİTAMİN B12

Vitamin B12 bağırsak mikrobiyomunda önemli bir rol oynar. Bu besin, mikrobiyomdaki bakteri dengesini düzenlemeye yardımcı olur ve böylece sindirim süreçlerine yardımcı olur. Eksikliği, zayıf sindirim, yorgunluk ve bağırsak bakterilerinde dengesizlik gibi semptomlara yol açabilir.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 10

Yumurta, süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt), et (tavuk, dana eti, karaciğer), balık (somon, ton balığı) ve güçlendirilmiş bitki bazlı ürünler (tahıllar, soya sütü) gibi hayvansal gıdalar, B12 Vitamini açısından zengin kaynaklardır.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 11

ÇİNKO

Çinko, bağırsak astarını korumak ve bağırsak duvarlarını onarmak için gerekli bir besindir. Ayrıca bağışıklığı artırarak bağırsağı enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur. Çinkonun doğal kaynakları Kabuklu deniz ürünleri (istiridye, yengeç), dana eti, kabak çekirdeği, nohut ve güçlendirilmiş tahıllardır.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 12

D VİTAMİNİ

D Vitamini, genel refah için önemli bir besindir. Bağırsak sağlığı söz konusu olduğunda, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemeye ve bağırsak bariyer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olur. Eksikliği bağırsak iltihabına ve disbiyoza (mikrobiyom dengesizliği) neden olabilir. D Vitamini almak için yağlı balık (somon, ton balığı), yumurta sarısı, güçlendirilmiş süt ve mantar gibi yiyecekleri tüketebilirsiniz. Güneş ışığına maruz kalmak ve takviyeler başka bir yoldur.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 13

KALSİYUM

Kalsiyum, bağırsak sağlığında hayati bir rol oynar. Sindirim sistemindeki kas kasılmalarına yardımcı olur, bu da uygun hareketliliği teşvik eder ve kabızlık gibi gastrointestinal semptomları azaltır. Kalsiyum ayrıca midede dengeli bir pH seviyesinin korunmasına yardımcı olur ve böylece asit reflüsünü azaltır.

Süt ürünleri (yoğurt, süt, peynir), güçlendirilmiş bitki bazlı sütler (badem, soya, yulaf), yapraklı yeşillikler (kara lahana, kara lahana, bok choy) ve badem gibi kalsiyum açısından zengin yiyecekleri diyetinize ekleyin.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 14

C VİTAMİNİ

C Vitamini, bağırsak astarının bütünlüğünü koruyan kolajen üretimine yardımcı olarak bağırsak sağlığını destekler. C Vitamininin antioksidan özellikleri iltihabı azaltır ve bağırsağı oksidatif stresten korur.

C Vitamini ayrıca bağırsak ve genel sağlık için kritik bir besin olan demirin emilimini artırır. Narenciye meyveleri (portakal, limon, greyfurt), çilek, dolmalık biber, kivi, brokoli, domates ve ıspanak iyi C Vitamini kaynaklarıdır.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 15

SODYUM

Sodyum, uygun sindirim ve besin emiliminde önemli olan sıvı dengesine yardımcı olur. Ayrıca düzgün gastrointestinal hareketlilikte de rol oynar. Ancak aşırı sodyum alımı da bağırsak sağlığına zarar verebilir.

Doğal olarak oluşan sodyum, kereviz, pancar ve süt gibi yiyeceklerde bulunabilir. Ancak, sodyumun çoğu sofra tuzundan gelir.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 16

GLUTAMİN

L-Glutamin, özellikle sızdıran bağırsak sendromu gibi durumlarda bağırsak astarını onarmaya ve güçlendirmeye yardımcı olan bir amino asittir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler. Sığır eti, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, ıspanak ve maydanoz tüketmek bu besini almak için iyidir.

"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır - 17

POTASYUM

Bu besin sindirim sistemindeki kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olur, böylece bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur hareketler ve kabızlığın önlenmesi.

Ayrıca vücudun sıvı dengesini korur, bu da besin emilimi ve sindirimi için çok önemlidir.

Muz, tatlı patates, avokado, ıspanak, fasulye (siyah fasulye, barbunya fasulyesi), portakal ve yoğurt yemek potasyum almanın doğru yoludur.

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