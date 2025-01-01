"İkinci beyninize" iyi bakın: Gizli reçetenin şifresi çözüldü, işte 9 sır
Bağırsaklar vücutta ikinci beyin olarak kabul edilir. Bu nedenle vücudun genel sağlığını korumak için bağırsak sağlığını da önemsemeniz gerekir. Bağırsakların genel sağlığını korumak için ihtiyacınız olan 9 vitamin var. Bu vitaminlerin bulunduğu besinler bağırsakların en büyük dostu olarak kabul ediliyor.
Bağırsak sağlığı, sindirime, besin emilimine, bağışıklığa ve ruh sağlığına yardımcı olarak genel sağlık için çok önemlidir.Magnezyum, B12 Vitamini, Çinko, D Vitamini, Kalsiyum, C Vitamini, Sodyum, L-Glutamin ve Potasyum dengeli bir mikrobiyomu destekleyerek sağlıklı bir bağırsağın korunmasında önemli bir rol oynar.