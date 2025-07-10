İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dengeli beslenmek ve egzersiz yapmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda sadece 12 dakika egzersiz yapmanın bile kan basıncını düşürebileceğini ortaya koydu.

İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor - 1

Egzersiz, kan basıncını düşürmenin en etkili yollarından biri olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Çoğu kamu sağlığı örgütü, kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için haftada 150 dakika koşu veya bisiklet gibi orta yoğunlukta aerobik aktivite önermektedir. Ancak birçok yeni çalışma, bunun aslında en etkili yaklaşım olmayabileceğini öne sürmektedir.


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İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor - 2

En ikna edici bulgulardan biri, yaklaşık 16.000 yetişkinin katıldığı 270 randomize kontrollü denemenin 2023 analizinden geliyor. Her deneme, en az iki hafta süren bir egzersiz rejiminin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı.


İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor - 3

Yapılan analizler, aerobik aktiviteden direnç antrenmanına kadar her türlü egzersizin, kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Ancak, kasın statik bir pozisyonda sıkıldığı duvara yaslanarak çömelme ve kavrama kuvveti gibi izometrik egzersizler üstünlük sağladı. Ortalama olarak, sistolik ve diyastolik kan basıncını sırasıyla 8,24 ve 4 mmHg düşürdüler, bu da kan basıncı ilaçlarına benzer bir etkidir.


İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor - 4

Bu büyüklükteki bir düşüş, en azından birkaç yıl boyunca kalp krizi veya felç gibi büyük bir kardiyovasküler olay riskinin yüzde 22'ye kadar düşmesiyle ilişkilendirilir. Aerobik egzersizlerin etkisi neredeyse yarı yarıyaydı.

Aradaki fark muhtemelen izometrik egzersizlerin kan akışını nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Duvar squat ve plank egzersizlerini düşünün: Bunlar, kasları bir iki dakika boyunca kasılmış bir pozisyonda tutmayı içerir.


İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor - 5

Kasları bu kadar uzun süre sıkmak, onlara giden kan akışını geçici olarak azaltır. Daha sonra gevşediklerinde, damarlar genişler ve kanın geri akmasına izin verir. Bu, kan basıncını birkaç saat düşürür ve düşüş tekrarlanan egzersizle sürdürülür.

İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor - 6


İzometrik egzersizleri daha da çekici kılan şey, rutininize uymalarının nispeten kolay olmasıdır. 2023'te yapılan bir çalışma, bu egzersizlerin haftada üç kez 12 hafta boyunca sadece 12 dakikasının kan basıncını önemli ölçüde düşürmek için yeterli olduğunu buldu.

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