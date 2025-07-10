İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor

Bu büyüklükteki bir düşüş, en azından birkaç yıl boyunca kalp krizi veya felç gibi büyük bir kardiyovasküler olay riskinin yüzde 22'ye kadar düşmesiyle ilişkilendirilir. Aerobik egzersizlerin etkisi neredeyse yarı yarıyaydı.



Aradaki fark muhtemelen izometrik egzersizlerin kan akışını nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Duvar squat ve plank egzersizlerini düşünün: Bunlar, kasları bir iki dakika boyunca kasılmış bir pozisyonda tutmayı içerir.





