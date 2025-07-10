İlaç kadar etkisi var: Kan basıncını düşürüyor, sadece 12 dakika sürüyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dengeli beslenmek ve egzersiz yapmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda sadece 12 dakika egzersiz yapmanın bile kan basıncını düşürebileceğini ortaya koydu.
Egzersiz, kan basıncını düşürmenin en etkili yollarından biri olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Çoğu kamu sağlığı örgütü, kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için haftada 150 dakika koşu veya bisiklet gibi orta yoğunlukta aerobik aktivite önermektedir. Ancak birçok yeni çalışma, bunun aslında en etkili yaklaşım olmayabileceğini öne sürmektedir.