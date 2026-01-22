İlaç kullanımı arttı, en çok kadınları etkiliyor. Çağın hastalığı
22.01.2026 11:16
NTV - Haber Merkezi
Çağın hastalığı olarak görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) hastalığında artış gözlemlendi. Yapılan araştırmalara göre bu durumla en çok kadınlar savaşıyor.
İLAÇ KULLANIMI ARTTI
Sky NEWS'te yer alan habere göre dünya çapında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) hastalığının görülme sıklığı arttı. DEHB'nin yalnızca çocuklarda olacağıyla ilgili yanlış bir algı bulunuyor. Avrupa'da yapılan araştırmada DEHB ilaç kullanımında en net artışın 25 yaş üstü kadınlarda görüldüğü gözlemlendi. İngiltere'nin Avrupa genelinde DEHB ilaç kullanımında en büyük artışı kaydettiğini gösteriyor.
DEHB İLAÇLARINDA KITLIK
DEHB ilaçlarını kullanan kişilerin dünya genelin artış sağladığı belirlendi. Bu oranın son on yılda üç katına çıktığını, 2010'da yüzde 0,12'den 2023'te yüzde 0,39'a yükseldiği görüldü. Oxford Üniversitesi'nden akademisyenler 25 yaş üştü kişilerde DEHB artışı gözlemledi.
Araştırmacılar İngiltere ve İspanya'da 25 yaş üstü kişilerin yüzde 70'inden fazlasının daha önce antidepresan kullandığını tespit etti. Eylül 2023'den beri dünya çapında DEHB ilaçlarında kıtlık yaşandığı reçete yazma eğilimlerinin düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.