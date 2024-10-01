"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş
Kış mevsimi geldiğinde grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış gözleniyor. Grip basit bir hastalık olarak görülüyor ve ciddiye alınmıyor. Ancak grip tedavi edilmediğinde bazı hastalıklara yol açabiliyor.
Grip halk arasında çok ciddiye alınmayan bir hastalık. Özellikle mevsim geçişlerinde ve havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminde grip çok yaygın görülüyor. Grip ve soğuk algınlığınının mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü grip sandığınızdan daha tehlikeli hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.