"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş

SICAK DUŞ VE BUHAR BANYOSU

Özellikle terlemek gribin yarattığı ateşi düşürmeye yardımcı olur. Ardından alınacak ılık bir duş ise bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlayarak gribin iyileşmesini ve kişinin rahatlamasını sağlar. Ayrıca banyoda sıcak su içine nane ve okaliptus gibi uçucu yağlar atarak burun ve boğazlarınızı rahatlatmayı da deneyebilirsiniz.