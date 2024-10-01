"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş

Kış mevsimi geldiğinde grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış gözleniyor. Grip basit bir hastalık olarak görülüyor ve ciddiye alınmıyor. Ancak grip tedavi edilmediğinde bazı hastalıklara yol açabiliyor.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 1

Grip halk arasında çok ciddiye alınmayan bir hastalık. Özellikle mevsim geçişlerinde ve havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminde grip çok yaygın görülüyor. Grip ve soğuk algınlığınının mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü grip sandığınızdan daha tehlikeli hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

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"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 2

Hava değişimiyle birlikte artan grip vakaları halk arasında genellikle ‘İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta’ inanışıyla önemsenmiyor. Grip için “ilaçla 7 günde ilaçsız 1 haftada geçer” derler ancak gerekli tedbirler alınmazsa, sinüzit larenjit, farenjit, ve orta kulak iltihabına dönüşebilir.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 3

Grip tedavi edilmediğinde atürre ve menenjit gibi ölümcül hastalıklara dönüşebilir. Hatta zatürre gelişen vakaların dörtte birinde kalp problemleri ortaya çıkabilir.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 4

Özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler, kronik solunum ve kardiyovasküler hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde basit olarak görülen grip hastalığından ciddi boyutta etkilenebilir.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 5

Şiddetli vakalarda grip zatürreye ve sepsise yol açabilir. Diğer tıbbi sorunları olan veya şiddetli semptomları olan kişiler tıbbi yardım almalıdır.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 6

Grip nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm çoğunlukla yüksek riskli gruplar arasında görülür.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 7

Bu nedenle grip olduğunuzda mutlaka bir hekime danışmanız ve uygun tedavi yöntemlerine uyum sağlamanız sağlığınız için önemlidir.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 8

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu dengeli beslenmekten geçiyor. C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin.

Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır. Ayrıca, tavuk suyu çorbası da hastalığınızın iyileşmesinde çok yardımcı olur.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 9

BOL SIVI TÜKETİMİ

Kış mevsiminde grip olduğunuzda bol sıvı tüketimi büyük önem taşıyor. ; C vitamininden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay içebilirsiniz.

Bu sıvıların hepsi solunum sisteminde mukusu yumuşatarak balgamın daha rahatlıkla atılmasını sağlar. Ayrıca günlük 8-10 bardak su tüketimini de önemsemelisiniz.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 10

BİTKİ ÇAYLARINDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Grip virüsünü ve semptomlarını ortadan kaldırmaya yardım eden doğal antiinflamatuar ve antimikrobiyal özelliğe sahip ekinezya, ıhlamur ve nane-limon gibi bitki çayları hastalık döneminde tercih edilebilir.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 11

SICAK DUŞ VE BUHAR BANYOSU

Özellikle terlemek gribin yarattığı ateşi düşürmeye yardımcı olur. Ardından alınacak ılık bir duş ise bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlayarak gribin iyileşmesini ve kişinin rahatlamasını sağlar. Ayrıca banyoda sıcak su içine nane ve okaliptus gibi uçucu yağlar atarak burun ve boğazlarınızı rahatlatmayı da deneyebilirsiniz.

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" inanışı sağlık için tehlikeli: Meğer ölüme bile götürüyormuş - 12

DİNLENİN VE BULUNDUĞUNUZ ORTAMI HAVALANDIRIN

Grip olduğunuzda mutlaka dinlenmeniz önerilir. Belirtiler başladığı an, hatta 1 gün önce bulaştırıcılık başlar. Belirtiler olduğu sürece bulaştırıcılık devam eder.Hastalık süresince evde dinlenmek, toparlanmanıza yardımcı olur. Ancak evde dinlenirken bulunduğunuz ortamız hijyenine de dikkat etmelisiniz. Bulunduğun ortamı düzenli olarak havalandırmak gribi daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

UYARI! Grip başladığı andan itibaren mutlaka bir hekime başvurun.

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