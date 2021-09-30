İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi'nin yaptığı yeni çalışma, grip hastalığına yakalanan kişilerin uzun Covid-19 semptomlarına benzer şekilde, 6 aydan uzun süren sağlık problemleri yaşayabileceğini ilk kez ortaya koydu. Araştırma, ayrıca corona virüse yakalanan her üç kişiden birinin uzun Covid'den muzdarip olduğunu gösterdi. Bilim insanları, özellikle kış ayları yaklaşırken grip ve Covid-19'a karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 15:40

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 1

270 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Oxford Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) ve Oxford Sağlık Biyomedikal Araştırma Merkezi’nden (BRC) bilim insanları, ABD'de corona virüsten ve gripten iyileşen 270 binden fazla insan üzerinde çalıştı. Bilim insanları, hem grip hem de Covid-19 teşhisi konan hastaların sağlık kayıtlarını inceledi.

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 2

3 İLE 6 AY SONRASINDA DEVAM EDİYOR

Her biri 100 binden fazla kişiyi içeren her iki örnek grup, ilk enfeksiyondan yaklaşık üç ile altı ay sonra hala tedavi arayan hastaları içeriyordu. Her iki hastalığın da kalıcı semptomları arasında anormal solunum, yorgunluk ve baş ağrıları görüldü.

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 3

Çalışmanın yazarlarından Profesör Paul Harrison, "Grip geçirmiş olan çoğumuz, her zaman umduğumuz kadar çabuk iyi hissetmediğinizi biliyoruz" dedi.

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 4

YAKLAŞIK 3 COVİD HASTASINDAN BİRi UZUN SEMPTOMLARDAN MUZDARİP

Bununla birlikte, Covid-19 hastalarının uzun vadeli sorunlara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğuna dair işaretler olsa da, fark nispeten küçüktü: Grip hastalarının yüzde 30'una kıyasla, Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 42'sinin üç ay sonra hala semptomlar yaşadığı bulundu. 

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 5

Yani çalışmanın bulgularına göre, corona virüs bulaşmış her üç kişiden biri uzun süreli Covid'in en az bir semptomunu yaşıyor. En sık görülen semptomlar solunum problemleri, karın ile ilgili semptomlar, yorgunluk, ağrı ve anksiyete ve depresyon yer aldı.

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 6

UZUN COVİD NEDİR?

Dünyanın dört bir yanından artan kanıtlar, Covid-19’a yakalanan ve enfeksiyonundan kurtulan insanların yorgunluk, kalp çarpıntısı, felç, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bir dizi devam eden semptom yaşayabileceğini gösteriyor. 

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 7

Semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid-19” durumu ortaya çıkıyor.

İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 8
Öte yandan, bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, Covid-19'a yakalanan her yedi kişiden birinin en az dört hafta, her 20 kişiden birinin en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise  en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya koydu.
İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 9

UZMANLARDAN AŞILANMA ÇAĞRISI

Diğer taradtan çalışmanın yazarları, uzun süreli Covid ve grip semptomalarından korunmanın en iyi yolunun her iki hastalığa da karşı aşılanmak olduğunu vurguladı.
İlk kez ortaya çıktı: Grip sonrası semptomlar da Covid-19 gibi 6 ay sonrasında devam ediyor - 10

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