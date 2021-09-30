İlk kez ortaya çıktı: Uzun Covid'den sonra uzun grip

ntv.com.tr 30.09.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 15:42
Oxford Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) ve Oxford Sağlık Biyomedikal Araştırma Merkezi’nden (BRC) bilim insanları, ABD'de corona virüsten ve gripten iyileşen 270 binden fazla insan üzerinde çalıştı. Bilim insanları, hem grip hem de Covid-19 teşhisi konan hastaların sağlık kayıtlarını inceledi.
Her biri 100 binden fazla kişiyi içeren her iki örnek grup, ilk enfeksiyondan yaklaşık üç ile altı ay sonra hala tedavi arayan hastaları içeriyordu. Her iki hastalığın da kalıcı semptomları arasında anormal solunum, yorgunluk ve baş ağrıları görüldü.
Çalışmanın yazarlarından Profesör Paul Harrison, "Grip geçirmiş olan çoğumuz, her zaman umduğumuz kadar çabuk iyi hissetmediğinizi biliyoruz" dedi.
Bununla birlikte, Covid-19 hastalarının uzun vadeli sorunlara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğuna dair işaretler olsa da, fark nispeten küçüktü: Grip hastalarının yüzde 30'una kıyasla, Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 42'sinin üç ay sonra hala semptomlar yaşadığı bulundu.
Yani çalışmanın bulgularına göre, corona virüs bulaşmış her üç kişiden biri uzun süreli Covid'in en az bir semptomunu yaşıyor. En sık görülen semptomlar solunum problemleri, karın ile ilgili semptomlar, yorgunluk, ağrı ve anksiyete ve depresyon yer aldı.
Dünyanın dört bir yanından artan kanıtlar, Covid-19’a yakalanan ve enfeksiyonundan kurtulan insanların yorgunluk, kalp çarpıntısı, felç, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bir dizi devam eden semptom yaşayabileceğini gösteriyor.
Semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, “uzun süreli Covid-19” durumu ortaya çıkıyor.