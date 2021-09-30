İlk kez ortaya çıktı: Uzun Covid'den sonra uzun grip

Oxford Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) ve Oxford Sağlık Biyomedikal Araştırma Merkezi’nden (BRC) bilim insanları, ABD'de corona virüsten ve grip ten iyileşen 270 binden fazla insan üzerinde çalıştı. Bilim insanları, hem grip hem de Covid-19 teşhisi konan hastaların sağlık kayıtlarını inceledi.

Her biri 100 binden fazla kişiyi içeren her iki örnek grup, ilk enfeksiyondan yaklaşık üç ile altı ay sonra hala tedavi arayan hastaları içeriyordu. Her iki hastalığın da kalıcı semptomları arasında anormal solunum, yorgunluk ve baş ağrıları görüldü.

Yani çalışmanın bulgularına göre, corona virüs bulaşmış her üç kişiden biri uzun süreli Covid'in en az bir semptomunu yaşıyor. En sık görülen semptomlar solunum problemleri, karın ile ilgili semptomlar, yorgunluk, ağrı ve anksiyete ve depresyon yer aldı.

Dünyanın dört bir yanından artan kanıtlar, Covid-19’a yakalanan ve enfeksiyonundan kurtulan insanların yorgunluk, kalp çarpıntısı, felç, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bir dizi devam eden semptom yaşayabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir çalışmada, Covid-19'a yakalanan her yedi kişiden birinin en az dört hafta, her 20 kişiden birinin en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya koydu.