İlkbahar corona virüsü durduracak mı?

İngiltere’de yapılan bir araştırma Türkiye dahil 200’ün üzerinde görülen ve dünya genelinde 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip corona virüsü n (Covid-19 ya da SARS-CoV-2) bahar aylarında etkisini kaybedeceğine dair umutları güçlendirdi. Bilim insanları mayıs ayında corona virüsün yayılımının yavaşlayacağını öne sürdü.

2006-2011 yılları arasında mevsimsel grip, bronşit, zatürre gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olan üç tür corona virüsü n - HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-229E – incelendiği çalışmada, enfeksiyonların bahar zamanlarında azaldığı ve kış aylarına kadar artmadığı kaydedildi. Bilim insanları bu çalışmadan yola çıkarak sıcaklığın, güneş ışığının ve nemin corona virüs izlerini sildiğini belirtti.

Katılımcılar, solunum yolu hastalıklarının herhangi bir semptomunu bildirmek için haftalık olarak temasa geçtiler. Araştırmacılar, her mevsimde corona virüs oranının haftalık olarak yüz binde 390 olduğunu saptadı. Şubat – mart arasında ise bu oran en yüksek seviyesine yani yüz binde 759’a çıktı.

Daha sonra, mayıstan ağustosa kadar, vakalar neredeyse yüz binde sıfıra kadar indi. Ancak, İngiltere'de kış aylarının yaşandığı kasım ayından itibaren vakalar tekrar artmaya başladı.

Wellcome Open isimli araştırma dergisinde yayımlanan çalışmada yazarlar şu ifadeleri kullandı: “Çalışmamız HCoV'un İngiltere'de mevsimsel bir artış izlediğini, kış mevsiminde ise zirveye çıktığını gösteriyor. Mevsimselliğin kısmen sıcaklık, nem ve güneş ışığı gibi hem virüslerin hayatta kalmasını etkileyen hem de bağışıklık sisteminin bu enfeksiyonlara ne kadar iyi tepki verebileceğini etkileyen çevresel faktörlerden kaynaklandığına inanıyoruz.”

Southampton Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Michael Head, UCL tarafından yapılan araştırmanın yeni tip corona virüsü n yaz aylarındaki seviyesine ilişki yararlı bir tahmin sağlayabiliceğini söyledi. Ancak, epidemiyoloji ve halk sağlığına etkisi dolayısıyla yeni tip corona virüsün mevcut "soğuk algınlığı" tipi corona virüslerden çok farklı olduğunu vurguladı.