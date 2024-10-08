İltihabı söküp, kanı temizliyor: Doğanın antibiyotik etkili mucize gıdası
Vücudunuzdaki iltihaplanma çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Sağlıksız beslenme, hareket eksikliği, stres gibi pek çok etken vücut ve kandaki iltihaplanmayı artırır. Vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmak için güçlü iltihap önleyici besinleri tüketebilirsiniz. Doğanın doğal antibiyotiği olan bu besinler yaygın olarak iltihapla mücadele etmek ve genel sağlığı desteklemek için kullanılır,
Vücut, gerektiğinde kendini iyileştirmek ve savunmak için iltihabı doğal bir savunma mekanizması olarak kullanır. Öte yandan, kalıcı iltihaplanma bir dizi tıbbi soruna yol açabilir. Kalıcı yorgunluktan kalp hastalığı gibi daha önemli sorunlara kadar her şeyi içerebilir.