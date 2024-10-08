İltihabı söküp, kanı temizliyor: Doğanın antibiyotik etkili mucize gıdası

İLTİHAPLANMA NEDİR?

İltihaplanma, vücudun enfeksiyonlar, yaralanmalar veya toksinler gibi potansiyel olarak tehlikeli uyaranlara verdiği tepkidir.



Bu, bağışıklık sisteminin bu toksik kimyasallarla savaşma ve hasarlı dokuyu onarma sürecinin bir parçasıdır. İki tür iltihaplanma vardır:



Akut iltihaplanma: Yaralanmaları veya enfeksiyonları hızla iyileştirmeye yardımcı olan kısa süreli bir reaksiyon.



Kronik iltihaplanma: Bu, vücudun iltihaplı tepkisinin yaralanma veya enfeksiyon çözüldükten uzun süre sonra da devam etmesi durumunda ortaya çıkar. Aylarca hatta yıllarca sürebilir ve dokulara ve organlara potansiyel hasar verebilir.