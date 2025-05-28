İltihap önleyici özelliği varmış: Faydası say say bitmiyor



Uzmanlar, çörek otunun "mucizevi" olarak pazarlanmasının dikkatle ele alınması gerektiğini belirtiyor. Bitkisel desteklerin tek başına mucize yaratmayacağına dikkat çeken beslenme uzmanları "Çörek otu, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak destekleyici olabilir. Ancak hiçbir bitkisel ürün, dengeli beslenme ve doktor kontrolünün yerini tutmaz" diyor.



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