İltihap önleyici özelliği varmış: Faydası say say bitmiyor
Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen çörek otu, güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor. Sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor. Peki çörek otu gerçekten söylendiği kadar faydalı mı?
Asya ve Orta Doğu’da yüzyıllardır geleneksel tıpta ve mutfakta kullanılan çörek otu tohumları, günümüzde sağlık ve zindelik alanlarında öne çıkan doğal desteklerden biri haline geldi. Çörek otunun, antioksidan ve anti-inflamatuar etkileriyle çok sayıda sağlık sorununa karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor.