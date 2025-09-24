İltihaplanmaya neden olan besin: Severek tüketiliyordu
Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın ilk şartı sağlıklı besinler tüketmek. Ancak severek tükettiğiniz bazı gıdalar vücudun iltihaplanmasına neden olabilir. Günlük hayatınızda basit değişiklikler yaparak vücudunuzun iltihaplanmasını önleyebilmek mümkün.
İltihaplanma, vücudun doğal savunma mekanizmasıdır, ancak çok uzun süre devam ederse, dokulara ve organlara sessizce zarar verir.
Modern diyetler, genellikle kronik iltihabı körükleyen ve kimsenin fark etmediği yiyecekleri beslenmeye dahil eder.
Günlük hayatınızda basit değişiklikler yaparak vücudunuzun iltihaplanmasını önleyebilmek mümkün. Bu nedenle de bazı besinleri sınırlı tüketmek gerekiyor. İşte onlardan bazıları;