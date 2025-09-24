İltihaplanmaya neden olan besin: Severek tüketiliyordu

7- KIRMIZI ET TÜKETİMİ

Özellikle ızgara veya kömürde pişirildiğinde, yoğun kırmızı et tüketimi, daha yüksek iltihapla bağlantılı bileşikler üretir. Yağlı balıklara doğru yavaş bir geçiş, iltihabı aktif olarak azaltan omega-3 yağ asitlerini sağlar. Vejetaryenler için ceviz ve keten tohumu mükemmel bitki bazlı kaynaklardır.



