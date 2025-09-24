İltihaplanmaya neden olan besin: Severek tüketiliyordu

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın ilk şartı sağlıklı besinler tüketmek. Ancak severek tükettiğiniz bazı gıdalar vücudun iltihaplanmasına neden olabilir. Günlük hayatınızda basit değişiklikler yaparak vücudunuzun iltihaplanmasını önleyebilmek mümkün.

İltihaplanma, vücudun doğal savunma mekanizmasıdır, ancak çok uzun süre devam ederse, dokulara ve organlara sessizce zarar verir.

Modern diyetler, genellikle kronik iltihabı körükleyen ve kimsenin fark etmediği yiyecekleri beslenmeye dahil eder.

Günlük hayatınızda basit değişiklikler yaparak vücudunuzun iltihaplanmasını önleyebilmek mümkün. Bu nedenle de bazı besinleri sınırlı tüketmek gerekiyor. İşte onlardan bazıları;

1- RAFİNE UNLU ATIŞTIRMALIKLAR VE TAM TAHILLAR

Bisküvilerden ekmeğe kadar, rafine un her yerde karşımıza çıkar. Lif ve besin öğelerinden arındırılmış un, kan şekerini hızla yükselterek iltihaplı reaksiyonlara yol açar. Daha iyi bir alternatif, yulaf, esmer pirinç veya darı roti gibi tam tahıllardır. Yavaş yavaş enerji salarlar, lif bakımından zengindirler ve iltihap belirtilerini azaltmaya yardımcı olurlar.

2- ŞEKERLİ İÇECEKLER VE MEYVELİ SU

Kolalar ve paketlenmiş meyve suları ferahlatıcı hissettirebilir, ancak vücudu serbest şekerlerle doldururlar. Çalışmalar, bunları iltihaplanmanın bir göstergesi olan C-reaktif protein (CRP) seviyelerinin artmasıyla ilişkilendirmektedir. Limon, salatalık veya orman meyveleriyle tatlandırılmış su doğal bir tercihtir. Bunlar sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmayla savaşan antioksidanlar da içerir.

3- KIZARTMALAR

Kızarmış yiyecekler ve hava fritözünde kızartılmış veya fırınlanmış seçenekler

Patates kızartması muhteşem bir tada sahiptir, ancak hücrelerde iltihaplanma yollarını tetikleyen trans yağlar içerir.

Zeytinyağı veya hardal yağı ile hava fritözünde kızartılmış veya fırınlanmış versiyonlarını seçmek, çıtırlığını korurken bu riski azaltır.


4- İŞLENMİŞ ETLER

Sosis ve salamlar, iltihabı körüklediği bilinen nitrat gibi koruyucu maddelerle doludur. Bunun yerine, protein açısından zengin mercimek, fasulye ve nohut sağlıklı bir alternatif sunar. Lif, antioksidanlar ve iltihabı doğal olarak yatıştıran bitki bileşikleri açısından zengindirler.


5- SÜT ÜRÜNLERİNİ AŞIRI TÜKETMEK

Orta düzeyde süt ürünleri tüketmek çoğu kişi için sorun teşkil etmese de, aşırı tüketim, özellikle tam yağlı peynir ve krema, hassas bireylerde iltihabı daha da kötüleştirebilir. Bunların yerine badem veya kaju gibi kuruyemiş bazlı sütler veya hatta soya sütünden yapılan lor peyniri kullanmak, ek risk olmadan yemeklerin krema kıvamında kalmasını sağlar.


PAKETLENMİŞ GIDALAR

Hamur işleri, kurabiyeler ve paketli kekler genellikle hidrojene yağlar ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Her ikisi de güçlü iltihap tetikleyicileridir. Pekmez, tam buğday ve hindistan cevizi veya yer fıstığı gibi sağlıklı yağlarla ev yapımı versiyonlar hazırlamak sadece iştahı gidermekle kalmaz, aynı zamanda sağlığı da destekler.


7- KIRMIZI ET TÜKETİMİ

Özellikle ızgara veya kömürde pişirildiğinde, yoğun kırmızı et tüketimi, daha yüksek iltihapla bağlantılı bileşikler üretir. Yağlı balıklara doğru yavaş bir geçiş, iltihabı aktif olarak azaltan omega-3 yağ asitlerini sağlar. Vejetaryenler için ceviz ve keten tohumu mükemmel bitki bazlı kaynaklardır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

