İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor
Mevsim geçişleri bağışıklığınıza etki edebilir ve hava sıcaklıkların değişmesiyle gribal enfeksiyonlara yakalanma riskiniz artabilir. Bağışıklığı güçlendirmek, öksürük ve balgam gibi sorunlarla mücadele edebilmek için evde bulunan doğal malzemelerle pek çok karışım hazırlayabilirsiniz. Tamamen doğal olan bu karışımlar akciğerinizi temizleyerek inatçı öksürükten kurtulmanıza yardımcı olabilir.
Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlarla karşılaşmanız doğaldır. Nezle, grip, öksürük gibi sorunlarla mücadele etmek için mutfağınızda bulunan malzemelerle hazırlayacağınız doğal karışımlar ile mücadele edebilirsiniz.