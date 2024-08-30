İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor

TUZLU SU GARGARASI

Tuzlu suyla gargara yapmak, boğaz ağrısı ve öksürük için en kolay ve en etkili çözümlerden biridir. Tuz, iltihabı azaltmaya ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Tuzlu su gargarası yapmak için, bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suda eritin. Bu solüsyonla günde iki ila üç kez gargara yapın. Öksürüğe neden olabilecek boğazınızdaki tahrişi hafifletmeye yardımcı olabilir.