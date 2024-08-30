İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor

Mevsim geçişleri bağışıklığınıza etki edebilir ve hava sıcaklıkların değişmesiyle gribal enfeksiyonlara yakalanma riskiniz artabilir. Bağışıklığı güçlendirmek, öksürük ve balgam gibi sorunlarla mücadele edebilmek için evde bulunan doğal malzemelerle pek çok karışım hazırlayabilirsiniz. Tamamen doğal olan bu karışımlar akciğerinizi temizleyerek inatçı öksürükten kurtulmanıza yardımcı olabilir.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 1

Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlarla karşılaşmanız doğaldır. Nezle, grip, öksürük gibi sorunlarla mücadele etmek için mutfağınızda bulunan malzemelerle hazırlayacağınız doğal karışımlar ile mücadele edebilirsiniz.

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İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 2

Bu karışımları tüketmek akciğer sağlığını iyileştirir. İnatçı öksürük ve balgamı keser.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 3

ILIK SU, BAL VE LİMON KARIŞIMI

Bal ve limon, öksürükle mücadele söz konusu olduğunda klasik bir kombinasyondur. Bal, doğal antibakteriyel özellikleriyle boğazı yatıştırmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 4

C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklık sistemini güçlendirir ve mukusun parçalanmasına yardımcı olur. Bunu hazırlamak için bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı balı yarım limon suyuyla karıştırın. Öksürüğünüzü hafifletmek ve boğazınızı yatıştırmak için bu karışımı günde iki kez için.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 5

SICAK ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil, ev ilaçları dünyasında bir güç merkezidir. İltihap önleyici ve antimikrobiyal özellikleri, onu özellikle enfeksiyon veya iltihaptan kaynaklanan öksürüklere karşı etkili kılar.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 6

Zencefil çayı yapmak için birkaç dilim taze zencefili yaklaşık 10 dakika suda kaynatın. Ekstra lezzet ve faydalar için biraz bal ve bir miktar limon ekleyebilirsiniz. Öksürüğü azaltmaya ve boğazınızı yatıştırmaya yardımcı olması için bu çayı günde birkaç kez yudumlayın.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 7

ILIK SÜTE BİR TUTAM ZERDEÇAL

Güçlü iltihap önleyici ve antioksidan özellikleriyle bilinen zerdeçal, mutfakların ve ecza dolaplarının vazgeçilmezidir.

Zerdeçal sütü öksürük ve soğuk algınlığı için geleneksel bir çözümdür. Bir fincan sütü ısıtın ve bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Bu ılık karışımı yatmadan önce için. Zerdeçal iltihabı azaltmaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 8

TUZLU SU GARGARASI

Tuzlu suyla gargara yapmak, boğaz ağrısı ve öksürük için en kolay ve en etkili çözümlerden biridir. Tuz, iltihabı azaltmaya ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Tuzlu su gargarası yapmak için, bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suda eritin. Bu solüsyonla günde iki ila üç kez gargara yapın. Öksürüğe neden olabilecek boğazınızdaki tahrişi hafifletmeye yardımcı olabilir.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 9

ILIK FESLEĞEN ÇAYI

Anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral etkilere sahip olduğundan öksürüğü tedavi etmek için mükemmel bir seçimdir. Fesleğen çayı hazırlamak için bir avuç taze fesleğen yaprağını kaynar suda 5-7 dakika bekletin. Bu çayı süzün ve günde bir veya iki kez için. Fesleğen çayı mukusu temizlemeye, iltihabı azaltmaya ve bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 10

SARIMSAK VE BAL

Sarımsak, enfeksiyonlarla savaşmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilecek doğal antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Balla birleştirildiğinde güçlü bir çare oluşturur. Birkaç diş sarımsağı ezin ve balla karıştırın. Karışımın demlenmesi için birkaç saat bekletin. Bu karışımdan günde bir veya iki kez bir çay kaşığı alın. Güçlü bir tadı olabilir, ancak öksürüğü önlemedeki etkinliği onu değerli kılar.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 11

BOL SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Uygun su içmeyi ve nemli bir ortamı korumak da öksürüğü yönetmede önemli bir rol oynayabilir. Boğazınızı nemli tutmak ve mukusu inceltmeye yardımcı olmak için gün boyunca bol su için. Ayrıca, odanızda bir nemlendirici kullanmak havayı nemli tutmaya, boğaz tahrişini azaltmaya ve öksürük semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

İnatçı öksürüğü bitiren doğal formül! Balgamı kökünden söküp, akciğeri tertemiz yapıyor - 12

Diyetinize yatıştırıcı ve iltihap önleyici özelliklere sahip yiyecekler ekleyin. Sıcak çorbalar, et suları ve bitki çayları rahatlama sağlayabilir ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Öksürüğünüzü daha da kötüleştirebilecek baharatlı, kızarmış veya aşırı soğuk yiyeceklerden kaçının. Dengeli bir beslenme programını uygulayın.

ÖNEMLİ! Bu doğal karışımlardan faydalanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın

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