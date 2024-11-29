İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri?

Buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glüten, çölyak hastalığı, glütene duyarlılık veya buğday alerjisi gibi rahatsızlıkları olan kişilerde rahatsızlık ve olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Gluten intoleransınız varsa bu proteini içeren tahıllardan, ekmeklerden, makarnalardan ve unlu mamullerden uzak durmanız önemlidir.