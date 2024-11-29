İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri?
Glüten ve çölyak hastalığı arasındaki ilişki, bağışıklık sisteminin glütene verdiği anormal tepkiden kaynaklanır. Çölyak hastalarında glüten tüketildiğinde, bağışıklık sistemi ince bağırsak mukozasına saldırır ve villus adı verilen emilim yüzeylerini tahrip eder. Bu hasar, besinlerin emilimini engelleyerek ishal, şişkinlik, kilo kaybı, halsizlik ve demir eksikliği gibi semptomlara yol açar. Peki, gluten içeren gıdalar hangileri? Hangi besinlerde gluten var?
Buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glüten, çölyak hastalığı, glütene duyarlılık veya buğday alerjisi gibi rahatsızlıkları olan kişilerde rahatsızlık ve olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Gluten intoleransınız varsa bu proteini içeren tahıllardan, ekmeklerden, makarnalardan ve unlu mamullerden uzak durmanız önemlidir.