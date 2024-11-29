İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri?

Glüten ve çölyak hastalığı arasındaki ilişki, bağışıklık sisteminin glütene verdiği anormal tepkiden kaynaklanır. Çölyak hastalarında glüten tüketildiğinde, bağışıklık sistemi ince bağırsak mukozasına saldırır ve villus adı verilen emilim yüzeylerini tahrip eder. Bu hasar, besinlerin emilimini engelleyerek ishal, şişkinlik, kilo kaybı, halsizlik ve demir eksikliği gibi semptomlara yol açar. Peki, gluten içeren gıdalar hangileri? Hangi besinlerde gluten var?

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 1

Buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glüten, çölyak hastalığı, glütene duyarlılık veya buğday alerjisi gibi rahatsızlıkları olan kişilerde rahatsızlık ve olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Gluten intoleransınız varsa bu proteini içeren tahıllardan, ekmeklerden, makarnalardan ve unlu mamullerden uzak durmanız önemlidir.

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İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 2

Ancak bazı kişilerde glüten, sağlık sorunlarına yol açabilir:

Çölyak hastalığı: Bağırsaklarda iltihaplanmaya ve emilim bozukluğuna neden olur.

Glüten intoleransı: Sindirim sorunları, şişkinlik ve yorgunluk gibi semptomlara yol açar.

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 3

GLUTEN İÇEREN BESİNLER

Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olup pek çok gıdada yer alır. İşte glüten içeren başlıca besinler:

1. Tahıllar ve Unlu Mamuller

Buğday ve türevleri (durum buğdayı, bulgur, irmik)

Arpa
Çavdar

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 4

2. Unlu Ürünler

Ekmek, simit, poğaça
Kek, pasta, kurabiye
Pizza, makarna, erişte

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 5

3. İşlenmiş ve Hazır Gıdalar

Hazır çorbalar ve soslar
Cips, kraker, bisküvi
Et suyu tabletleri

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 6

4. İçecekler

Bira ve malt içeren içecekler
Bazı alkolsüz içecekler (malt içerikli)

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 7

5. Atıştırmalıklar ve Şekerlemeler

Çikolatalı gofretler
Bazı dondurma ve şekerlemeler

İnce bağırsak duvarına zarar verip çölyak hastalığına neden oluyor: Gluten içeren gıdalar hangileri? - 8

Glütensiz diyet uygulayanların bu tür ürünleri tüketirken etiketleri dikkatle incelemesi önemlidir.

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