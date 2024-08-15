İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor
Son dönemin popüler diyet uygulaması keto diyetiyle ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. İngiltere'de yapılan araştırmada keto diyetinin kalp hastalığı, felç ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bağırsakları bozabileceği ortaya çıktı. Uzmanlara göre keto diyeti yapmadan önce 2 kez düşünmek gerekiyor.
İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden (UoB) araştırmacıların önderlik ettiği ekip, 53 sağlıklı yetişkinin 4 ila 12 hafta boyunca üç diyetten birini uygulamasını sağladı. Düşük karbonhidratlı ketojenik (keto) diyet , düşük şekerli diyet veya orta düzeyde şeker ve karbonhidrat içeren diyet.