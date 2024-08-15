İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor

Son dönemin popüler diyet uygulaması keto diyetiyle ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. İngiltere'de yapılan araştırmada keto diyetinin kalp hastalığı, felç ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bağırsakları bozabileceği ortaya çıktı. Uzmanlara göre keto diyeti yapmadan önce 2 kez düşünmek gerekiyor.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 1

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden (UoB) araştırmacıların önderlik ettiği ekip, 53 sağlıklı yetişkinin 4 ila 12 hafta boyunca üç diyetten birini uygulamasını sağladı. Düşük karbonhidratlı ketojenik (keto) diyet , düşük şekerli diyet veya orta düzeyde şeker ve karbonhidrat içeren diyet.

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İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 2

Keto diyetinin kolesterolü artırdığını, bağırsaktaki iyi bakterileri azalttığını ve vücudun şekeri tolere etme yeteneğini azalttığını, böylece vücudun enerji kaynağını glikozdan yağlara kaydırdığını buldular.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 3

Hem düşük şekerli diyet hem de keto diyeti, insanların fiziksel aktivite seviyelerini etkilemeden yağ kaybına yol açtı. Daha zayıf bir vücuda kavuşmayı uman kişilerin diyetlerinden karbonhidratları değil, ilave şekerleri kesmeleri daha iyi görünüyor.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 4

KETO DİYETİ HERKESE UYGUN OLMAYABİLİR

"Ketojenik diyet yağ kaybı için etkilidir, ancak herkese uygun olmayabilecek çeşitli metabolik ve mikrobiyom etkileri vardır" diye açıklıyor UoB'den fizyolog Dylan Thompson.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 5


Keto diyetindekiler kalorilerinin yüzde 8'inden azını karbonhidratlardan tükettiler. Düşük şekerli diyet, enerji alımının yüzde 5'inden azını serbest şekerlerden - yiyecek ve içeceklere eklenen veya meyve suyu, şurup ve balda bulunan şekerlerden içeriyordu.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 6

Bunlar, serbest şekerin enerji alımının yaklaşık yüzde 18'ine katkıda bulunduğu, orta düzeyde şeker ve karbonhidrat içeren bir kontrol diyetiyle karşılaştırıldı.


İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 7

Keto diyetinin dördüncü haftasında katılımcıların bağırsak mikrobiyotası çeşitliliği değişti ve Bifidobacterium'un göreceli bolluğunda büyük azalmalar meydana geldi.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 8

Probiyotiklerin kahramanlarından biri olarak tanıdığınız bu bakteriler, ılımlı şeker ve karbonhidrat diyetiyle karşılaştırıldığında keto diyetinde yüzde 40 oranında azaltılmış diyet liflerine güveniyor ve bağırsak ekosistemindeki bu değişimin keto diyetinin 12. haftasında devam etmesi, diyetin bu iç kaosa neden olabileceğinin kanıtı.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 9

Keto diyetinin kolesterol üzerindeki etkisi araştırmacılar için özellikle endişe vericiydi; düşük şekerli diyet uygulayan katılımcıların toplam kolesterol konsantrasyonları çalışmanın 12. haftasında azalmıştı.

Beslenme Uzmanı Aaron Hengeist, "Katılımcılarımızın kanındaki yağ kütlesini azaltmasına rağmen, ketojenik diyet kandaki istenmeyen yağ seviyelerini artırdı" diyor .

"Eğer bu durum yıllarca devam ederse, kalp hastalığı ve felç riskinin artması gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir."


İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 10

Araştırmacılar, keto diyetinin açlık glikoz seviyelerini düşürürken aynı zamanda vücudun öğünlerden gelen karbonhidratları işleme yeteneğini de azalttığını açıklıyor .

Fizyolog Javier Gonzalez, "Katılımcıların bacaklarından alınan kas örneklerindeki proteinleri ölçerek, bunun muhtemelen günlük olarak daha az karbonhidrat tüketmeye yönelik bir adaptasyon tepkisi olduğunu ve kaslarda karbonhidrat depolamaya karşı insülin direncini yansıttığını düşünüyoruz" diyor .

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 11

Keto diyetindeki kişilerin iskelet kaslarında tip 2 diyabette de görülen PDK4 enziminin seviyeleri artmıştı . Diyet ayrıca glikoz metabolizmasında önemli rol oynayan AMPK enziminin ve GLUT4 proteininin seviyelerini de düşürdü.

İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor - 12

Gonzalez, "İnsanlar ketojenik diyet uyguluyorsa bu insülin direnci mutlaka kötü bir şey değildir, ancak bu değişiklikler insanlar daha yüksek karbonhidratlı diyete geri döndüklerinde devam ederse, uzun vadede tip 2 diyabet geliştirme riskini artırabilir" diyor .

UYARI! Eğer kilo vermek istiyorsanız vücut sağlığınızı korumak için mutlaka bir beslenme uzmanından yardım alın. Diyet listeleri kişiye özeldir. Popüler diyet uygulamaları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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