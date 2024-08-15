İngiliz araştırmacılar duyurdu! En kötü diyet: Şekeri tavan yaptırıyor, kalp krizini tetikliyor

Probiyotiklerin kahramanlarından biri olarak tanıdığınız bu bakteriler, ılımlı şeker ve karbonhidrat diyetiyle karşılaştırıldığında keto diyetinde yüzde 40 oranında azaltılmış diyet liflerine güveniyor ve bağırsak ekosistemindeki bu değişimin keto diyetinin 12. haftasında devam etmesi, diyetin bu iç kaosa neden olabileceğinin kanıtı.