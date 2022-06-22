İngiliz bilim insanlarından endişelendiren uyarı: Maymun çiçeği salgını 10 kat büyüyebilir

SİNGAPUR VE GÜNEY KORE'DE İLK VAKALAR GÖRÜLDÜ

Singapur, ülkedeki ilk maymun vakasını açıkladı. Hastalık, geçen hafta ülkeye giren bir İngiliz uçuş görevlisinde tespit edildi. 42 yaşındaki adam aynı zamanda, Güney-Doğu Asya'da yeni bir küresel salgınla bağlantılı olarak kaydedilen ilk maymun çiçeği vakası oldu.

Güney Kore’de de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi. Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide virüsün tespit edildiği kaydedildi.

Vakalardan birinin 20 Haziran'da ülkeye gelen yabancı uyruklu bir kişi olduğu tespit edilirken, diğerinin ise 21 Haziran'da ülkeye giriş yapan Güney Kore vatandaşı olduğu aktarıldı. Hastalar, 21 gün tecrit edilecek.