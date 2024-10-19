İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural
Yüksek tansiyon hastalığının oluşmasında ve gelişmesinde rol oynayan bilmediğimiz çok sayıda etken var. Hayat tarzı ve çevresel etkiler bu hastalıkla yakından ilgili. Kan basıncını dengede tutmak ve yüksek tansiyonu engellemek için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. İşte yüksek tansiyonu önlemek için dikkat etmeniz gereken iki önemli kural.
Yüksek tansiyon olarak adlandırılan hipertansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı basınçla oluşan, baş ağrısı, bulanık görme, mide bulantısı, nefes almada zorluk ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık.