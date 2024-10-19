İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural

Yüksek tansiyon hastalığının oluşmasında ve gelişmesinde rol oynayan bilmediğimiz çok sayıda etken var. Hayat tarzı ve çevresel etkiler bu hastalıkla yakından ilgili. Kan basıncını dengede tutmak ve yüksek tansiyonu engellemek için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. İşte yüksek tansiyonu önlemek için dikkat etmeniz gereken iki önemli kural.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 1

Yüksek tansiyon olarak adlandırılan hipertansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı basınçla oluşan, baş ağrısı, bulanık görme, mide bulantısı, nefes almada zorluk ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık.

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İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 2

Yüksek tansiyon tedavi edilmediğinde daha ciddi hastalıklara da neden olabiliyor. Yüksek tansiyonu önlemek için bazı günlük alışkanlıklara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sağlıklı beslenme düzeni yüksek tansiyonu önlemede büyük önem taşıyor.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 3

Genellikle yüksek tansiyonu engellemek için en bilinen yöntemlerden biri tuz tüketimini sınırlamak. Ancak Dünyada ünlü epidemiyolog ve beslenme uzmanları arasında yer alan Dr. Tim Spector, sadece tuz tüketimini sınırlamanın tansiyonu düşürmek için yeterli olmadığını söylüyor.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 4

Dünya Sağlık Örgütü, tansiyonu azaltmak için potasyum tüketimini artırmayı tavsiye ediyor. Amerikan Kalp Vakfı'na göre de sodyum ve potasyum vücutta bir denge halinde olduğundan, potasyum tüketimi arttıkça idrar yoluyla atılan sodyum miktarı da artıyor.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 5

İngiliz doktor Tim Spector, yüksek tansiyonu düşürmek için yapılması gereken 2 kuralı açıklıyor. Spector, yüksek tansiyonu düşürmek için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini azaltarak ve sebze-meyve tüketimini artırarak yüksek tansiyonu düşürebilmeniz mümkün.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 6

2023 yılında European Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma değerlendirmesinde, daha fazla sebze ve meyve tüketmenin, yüksek tansiyon riskini azalttığı görüldü. Araştırmacılara göre bu durumun iki açıklaması var. Birincisi sebze ve meyvelerin bol miktarda potasyum içermesi. İkincisi de sebze ve meyvelerin yüksek tansiyon için risk faktörü oluşturan obezite riskini azaltması.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 7

YÜKSEK TANSİYONU ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

Kan basıncını dengede tutmak için sağlıklı beslenmeyi önemseyin. Tuz ve alkol tüketimini azaltın. Bol bol sebze-meyve tüketin. İşlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durun. Baklagil, badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi, balık, tavuk ve yağsız et içeren beslenme programı oluşturulması yüksek tansiyonu dengede tutmak için önemlidir.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 8

EGZERSİZ YAPIN

Hareketsizlik pek çok hastalığı da beraberinde getirebilir. Sabah ve akşam 30 dakikalık tempolu yürüyüş kan basıncı kontrolünde çok etkili. Yürürken sarfedilen efor zayıflamaya yardımcı olur, zayıflamanın da kan basıncı üstünde olumlu etkisi vardır.

İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural - 9

SİGARA VE ALKOL KULLANIMI

Kan basıncı üzerine tek bir sigara bile etkilidir. Sigara içerken kan basınçları dengesizleştiği bilimsel bir gerçektir. Tıpkı sigara gibi alkolün fazla tüketilmesi de kan basıncını yükseltir.

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