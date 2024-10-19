İngiliz doktor açıkladı: Yüksek tansiyonu düşüren 2 önemli kural

SİGARA VE ALKOL KULLANIMI

Kan basıncı üzerine tek bir sigara bile etkilidir. Sigara içerken kan basınçları dengesizleştiği bilimsel bir gerçektir. Tıpkı sigara gibi alkolün fazla tüketilmesi de kan basıncını yükseltir.



ÖNEMLİ: Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın. Düzenli doktor kontrolü yaptırmayı ihmal etmeyin.