İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında

Geçmişte bu işlerde çalışan insanlar, bazı boya ve kimyasallarda bulunan kimyasallar da dahil olmak üzere zararlı maddelere maruz kalıyordu.Ve düzenlemeler artık çok daha sıkı olsa da, ilk maruziyetten sonra mesane kanserinin gelişmesi 30 yıla kadar sürebilir.