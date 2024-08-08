İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında

Kanser dünya genelinde en sık görülen hastalık haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), Avrupa'daki yeni kanser vakalarının sayısının gelecek yirmi yıl içinde yüzde 22,5 oranında artacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Yeni bir araştırmada kanser ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. Bu 3 yaygın mesleği yapan kişilerde özellikle mesane kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirtildi.

İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 1

Mesana kanseri üzerine yapılan çalışmalarda yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bazı meslekleri yapanların mesane kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu vurgulandı.

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İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 2

Yapılan yeni araştırmada mesane kanseri vakalarındaki artışın önümüzdeki 20 yılda hastalığın vakalarının yüzde 50 oranında artacağı da söyleniyor.

İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 3

Dünya genelinde en sık görülen kanser türü olan mesana kanserinde vakaların çoğu 65 yaş üstü ve daha önce zararlı maddelere maruz kalmış kişilerde görülür.

İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 4

İngiltere'de her yıl 5 bin 500 kişinin ölümüne yol açan mesana kanseri, bu hastalık hakkında yeterli farkındalığın olmaması nedeniyle doktorlar tarafından 'kanserlerin külkedisi' olarak adlandırılıyor.

İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 5

Merck'in 4.000 yetişkin üzerinde yaptığı yeni bir anket, yüksek riskli mesleklerde çalışanların aile hekimlerine başvurma olasılıklarının diğerlerine göre daha düşük olduğunu, üçte birinin idrarı kahverengi veya kırmızıysa tıbbi yardım almayacağını söyledi.

İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 6

MESANE KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Mesana kanseri için tarama testleri önemlidir. Ancak bu belirtilere de dikkat edebilirsiniz. Eğer herhangi belirtiden birini yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

  • Tükenmiş hissetme
  • Sık idrara çıkma
  • Ani kilo kaybı
  • Şiddetli baş ağrılar
  • Kronik hale gelen idrar yolu enfeksiyonları
  • Pelvik ağrısı
  • Yüksek ateş
  • Kırmızı veya kahverengi idrar
İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 7

BU MESLEKLERİ YAPANLAR DİKKAT

Çalışmalara göre bazı meslek gruplarında çalışanların mesana kanserine yakalanma riski daha fazla olabiliyor.Çalışmaya göre, kuaför, tesisatçı, boyacı ve fabrika işçisi gibi mesleklerde çalışanların bu hastalığa yakalanma olasılığı en yüksek olanlar olduğu belirtiliyor.


İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 8

Geçmişte bu işlerde çalışan insanlar, bazı boya ve kimyasallarda bulunan kimyasallar da dahil olmak üzere zararlı maddelere maruz kalıyordu.Ve düzenlemeler artık çok daha sıkı olsa da, ilk maruziyetten sonra mesane kanserinin gelişmesi 30 yıla kadar sürebilir.

İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında - 9

Eski fabrika işçilerinin mesane kanserine yakalanma riskinin 16 kat daha fazla olduğu, eski kuaförlerin ise yüzde 30-35 daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.

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