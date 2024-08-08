İngiliz doktorlar açıkladı: Bu 3 mesleği yapanlar kanser riski altında
Kanser dünya genelinde en sık görülen hastalık haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), Avrupa'daki yeni kanser vakalarının sayısının gelecek yirmi yıl içinde yüzde 22,5 oranında artacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Yeni bir araştırmada kanser ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. Bu 3 yaygın mesleği yapan kişilerde özellikle mesane kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirtildi.
Mesana kanseri üzerine yapılan çalışmalarda yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bazı meslekleri yapanların mesane kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu vurgulandı.